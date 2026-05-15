サントリーサンバーズ大阪・盒供喜入＆柏田選手が勝負メシ紹介
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、５月７日（木）に『“推し”えて！SVリーガー出没MAP サントリーサンバーズ大阪編 vol.２』を放送した。
本番組では、国内最高峰のバレーボールリーグ「大同生命SVリーグ」で活躍する選手の魅力を深掘りしながら、選手たちの出没スポットを紹介。第３弾となる今回は、レギュラーシーズン１位でファイナル進出を決めたサントリーサンバーズ大阪の出没スポットを深掘り。盒桐選手、盒粁歔手、喜入祥充選手、小野寺太志選手、柏田樹選手を直撃し、プライベートな素顔やSVリーグ連覇にかける思いにも迫った。
今回、出没スポットを明かしたのは、来季から海外でプレーすることが決定しているキャプテン・盒桐選手、高い身体能力を武器にリベロやリリーフサーバーとして活躍する副キャプテン・喜入祥充選手、そして高速クイックを武器とするミドルブロッカー・柏田樹選手。
まず柏田選手が紹介したのは、大阪・江坂にあるカフェ「TERRA COFFEE ROASTERS 江坂公園 roastery」。「行くたびに豆が変わっていてすごく美味しい」と話し、週に１回ほど通うお気に入りスポットだとか。店主によると、お店では１週間ごとにコーヒー豆を変更しているそうで、柏田選手の“コーヒールーティーン”が明らかに。また柏田選手は、勝負メシについても「朝食には卵と納豆が絶対入っている」と告白。「そのルーティーンを崩さないことが勝負メシ」とアスリートらしいこだわりを披露。
一方、喜入選手は地元・大阪府能勢町にある「観光センターくるす」のカツ丼を紹介。「中学校の時、大事な試合前はチームみんなでカツ丼を食べに行っていた」と振り返り、「今でも実家に帰ったら食べに行く」と思い出の味への愛着を語る。
さらに盒響手は、“ご褒美メシ”として京橋の焼肉店「焼肉やっちゃん」を紹介。「店主が超関西人で面白い」「カウンターだけのお店で、すごく楽しい」と語り、「特にホルモンの盛り合わせが好き」とコメント。また、おすすめの食べ方については「“赤い謎の粉”があって、それにつけて食べる上ミノが超絶美味しい」と熱弁。「辛くないし、何の粉か教えてくれない」と笑いながら明かし、撮影現場を盛り上げた。店主からも「お腹いつも空いてますよ。試合終わった後のスタミナ補給に来ていただけてるのかなと思います」と証言が飛び出し、試合後の“ご褒美メシ”として通っている様子が明かされた。
さらに番組では、SVリーグ新記録となる29連勝やレギュラーシーズンを振り返るトークも展開。盒響手は「連勝というところは気にせず、１試合１試合戦っていこうと思っていた。プレッシャーはなかった」としつつ、「29連勝までいくと、それを切らしたくないという思いもあった」と振り返る。
また、今シーズン進化した部分について聞かれると、「サーブとオフェンス力を磨いてきた」と語る一方、「あと自分自身、ディフェンスもできるアウトサイドとしてやっているので、ディフェンスから決定率の高いスパイクというところも見てほしい」と自身の武器をアピール。今季、アタック決定率１位、サーブ効果率３位などリーグトップクラスの成績を収めた盒響手らしい自信をのぞかせた。
一方、喜入選手は「長いシーズンだったけど、大きな離脱もなく全員で戦い抜けた」とチーム力に言及。柏田選手も「サンバーズの強みであるサーブとブロックがハマった試合が多かった」と振り返り、「チーム一丸で戦ってきた結果が、レギュラーシーズン１位につながった」と語る。
「ABEMA de J SPORTS」では、『2025-26 大同生命SV.LEAGUE MEN CHAMPIONSHIP』を全試合生配信。５月15日（金）に開催される『2025-26 大同生命SV.LEAGUE MEN CHAMPIONSHIP』ファイナル「サントリーサンバーズ大阪 対 大阪ブルテオン」GAME１の試合を無料にて生配信。 試合中にコメントで盛り上がれる機能や「ABEMA」ならではの独自解説を通じて、新しいスポーツ観戦体験を提供している。
（C）AbemaTV, Inc.
本番組では、国内最高峰のバレーボールリーグ「大同生命SVリーグ」で活躍する選手の魅力を深掘りしながら、選手たちの出没スポットを紹介。第３弾となる今回は、レギュラーシーズン１位でファイナル進出を決めたサントリーサンバーズ大阪の出没スポットを深掘り。盒桐選手、盒粁歔手、喜入祥充選手、小野寺太志選手、柏田樹選手を直撃し、プライベートな素顔やSVリーグ連覇にかける思いにも迫った。
まず柏田選手が紹介したのは、大阪・江坂にあるカフェ「TERRA COFFEE ROASTERS 江坂公園 roastery」。「行くたびに豆が変わっていてすごく美味しい」と話し、週に１回ほど通うお気に入りスポットだとか。店主によると、お店では１週間ごとにコーヒー豆を変更しているそうで、柏田選手の“コーヒールーティーン”が明らかに。また柏田選手は、勝負メシについても「朝食には卵と納豆が絶対入っている」と告白。「そのルーティーンを崩さないことが勝負メシ」とアスリートらしいこだわりを披露。
一方、喜入選手は地元・大阪府能勢町にある「観光センターくるす」のカツ丼を紹介。「中学校の時、大事な試合前はチームみんなでカツ丼を食べに行っていた」と振り返り、「今でも実家に帰ったら食べに行く」と思い出の味への愛着を語る。
さらに盒響手は、“ご褒美メシ”として京橋の焼肉店「焼肉やっちゃん」を紹介。「店主が超関西人で面白い」「カウンターだけのお店で、すごく楽しい」と語り、「特にホルモンの盛り合わせが好き」とコメント。また、おすすめの食べ方については「“赤い謎の粉”があって、それにつけて食べる上ミノが超絶美味しい」と熱弁。「辛くないし、何の粉か教えてくれない」と笑いながら明かし、撮影現場を盛り上げた。店主からも「お腹いつも空いてますよ。試合終わった後のスタミナ補給に来ていただけてるのかなと思います」と証言が飛び出し、試合後の“ご褒美メシ”として通っている様子が明かされた。
さらに番組では、SVリーグ新記録となる29連勝やレギュラーシーズンを振り返るトークも展開。盒響手は「連勝というところは気にせず、１試合１試合戦っていこうと思っていた。プレッシャーはなかった」としつつ、「29連勝までいくと、それを切らしたくないという思いもあった」と振り返る。
また、今シーズン進化した部分について聞かれると、「サーブとオフェンス力を磨いてきた」と語る一方、「あと自分自身、ディフェンスもできるアウトサイドとしてやっているので、ディフェンスから決定率の高いスパイクというところも見てほしい」と自身の武器をアピール。今季、アタック決定率１位、サーブ効果率３位などリーグトップクラスの成績を収めた盒響手らしい自信をのぞかせた。
一方、喜入選手は「長いシーズンだったけど、大きな離脱もなく全員で戦い抜けた」とチーム力に言及。柏田選手も「サンバーズの強みであるサーブとブロックがハマった試合が多かった」と振り返り、「チーム一丸で戦ってきた結果が、レギュラーシーズン１位につながった」と語る。
「ABEMA de J SPORTS」では、『2025-26 大同生命SV.LEAGUE MEN CHAMPIONSHIP』を全試合生配信。５月15日（金）に開催される『2025-26 大同生命SV.LEAGUE MEN CHAMPIONSHIP』ファイナル「サントリーサンバーズ大阪 対 大阪ブルテオン」GAME１の試合を無料にて生配信。 試合中にコメントで盛り上がれる機能や「ABEMA」ならではの独自解説を通じて、新しいスポーツ観戦体験を提供している。
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