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I realized that Christmas is the time to be with the people you love.
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In that moment, the whole universe existed just to bring us together.
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And I think we are going to have to work on the sparkle for the rest of our lives.
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You have no idea how boring everything was before I met you.
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Sam is the one. I know he is. I've never felt like this before.
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