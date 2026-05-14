「今日好き」しゅんゆまカップル、リンクコーデで映画デートへ 密着腕組みショット公開「ラブラブすぎる」「キュンキュンが止まらない」
【モデルプレス＝2026/05/14】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた谷村優真（たにむら・ゆま）が5月13日、自身のInstagramストーリーズを更新。恋人の倉澤俊（くらさわ・しゅん）との2ショットを公開した。
【写真】「今日好き」交際半年美男美女カップル「2人とも可愛すぎる」リンクコーデで密着
谷村は「今日しゅんくんと映画見に行ったんだーー」と倉澤とのデートを報告し、エレベーターの中で撮影した写真を投稿。それぞれピンクと白のアイテムを取り入れたリンクコーディネートで、腕を組んだ仲睦まじい姿が収められている。
この投稿は「こっちまで幸せになる」「2人とも可愛すぎる」「ラブラブすぎる」「キュンキュンが止まらない」と反響を呼んでいる。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。2人は「チェンマイ編」にてカップル成立した。また倉澤は2026年1月期のフジテレビ系月9ドラマ「ヤンドク！」に外来受付の山崎海斗（やまざき･かいと）役で出演していた。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」交際半年美男美女カップル「2人とも可愛すぎる」リンクコーデで密着
◆しゅんゆまカップル、リンクコーデの密着腕組みショット披露
谷村は「今日しゅんくんと映画見に行ったんだーー」と倉澤とのデートを報告し、エレベーターの中で撮影した写真を投稿。それぞれピンクと白のアイテムを取り入れたリンクコーディネートで、腕を組んだ仲睦まじい姿が収められている。
◆しゅんゆまカップルの2ショットに「ラブラブすぎる」と反響
この投稿は「こっちまで幸せになる」「2人とも可愛すぎる」「ラブラブすぎる」「キュンキュンが止まらない」と反響を呼んでいる。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。2人は「チェンマイ編」にてカップル成立した。また倉澤は2026年1月期のフジテレビ系月9ドラマ「ヤンドク！」に外来受付の山崎海斗（やまざき･かいと）役で出演していた。（modelpress編集部）
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