【第64回 静岡ホビーショー】 会期 業者招待日：5月13日、14日 小中高校生招待日：5月15日 一般公開日：5月16日、17日 会場：ツインメッセ静岡（静岡市駿河区曲金3丁目1-10） 入場料：無料 ※入場には事前登録が必要

タミヤは、5月13日より開催しているイベント「第64回 静岡ホビーショー」にて、イベント「タミヤフェア 2026」を11月21日と22日に開催することを発表した。

今回イベント会場の同社ブースにて、本イベントの開催告知をPOPで行なっており、開催期間は11月21日から22日、会場はツインメッセ静岡の北館と南館、入場料は無料であることを伝えている。

また「タミヤフェア 2026」にて、タミヤ主催のロボットコンテスト「第1回 タミヤメカニクエスト」を11月22日に開催を予定しており、5月13日より参加者の募集を開始している。

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