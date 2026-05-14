基隆−石垣結ぶフェリー「やいま丸」 28日就航 予約販売は15日から／台湾
（台北中央社）北部・基隆と沖縄県石垣島を結ぶフェリー「やいま丸」が、28日に就航する見通しとなった。台湾側の事業者、ワゴングループ（華岡集団）は13日、6月末までの試験運航期間は閑散期運賃を適用し、最も安い運賃は15人部屋「スタンダードG」の片道1人2000台湾元（税抜き、約1万円）になるとした上で、15日から予約販売を開始すると明らかにした。
同フェリーは当初、昨年中の運航開始を目指していたが、船内工事の遅れなどにより、延期を繰り返していた。
ワゴングループは、28日に基隆港で就航記念式典を行い、初便は同日午後11時から29日午前0時までの間に出港する予定だと説明。乗船券は提携する旅行代理店を通じて予約購入できるとした。
6月末までは毎週1往復運航する。基隆発は木曜日午後11時に出港し、翌日午前8時に石垣へ到着する。石垣発は日曜日午後9時に出港し、翌日午前8時に基隆へ戻る。
7月からは火曜日と木曜日に基隆を出港する週2往復運航とする方針。
やいま丸は総トン数2万1688トンの貨客船。船室のタイプは7種類あり、全122部屋、493人分の就寝スペースを備える。昨年末に公表された情報によると、1人当たりの片道運賃は最も安いスタンダードGで、通常2800元（約1万4000円）。最高クラスの2人部屋「ロイヤルスイート」は、通常1万500元（約5万2600円）、閑散期8500元（約4万2600円）となっている。（いずれも税抜き）
（余暁涵／編集：齊藤啓介）
同フェリーは当初、昨年中の運航開始を目指していたが、船内工事の遅れなどにより、延期を繰り返していた。
6月末までは毎週1往復運航する。基隆発は木曜日午後11時に出港し、翌日午前8時に石垣へ到着する。石垣発は日曜日午後9時に出港し、翌日午前8時に基隆へ戻る。
7月からは火曜日と木曜日に基隆を出港する週2往復運航とする方針。
やいま丸は総トン数2万1688トンの貨客船。船室のタイプは7種類あり、全122部屋、493人分の就寝スペースを備える。昨年末に公表された情報によると、1人当たりの片道運賃は最も安いスタンダードGで、通常2800元（約1万4000円）。最高クラスの2人部屋「ロイヤルスイート」は、通常1万500元（約5万2600円）、閑散期8500元（約4万2600円）となっている。（いずれも税抜き）
（余暁涵／編集：齊藤啓介）