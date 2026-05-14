日本株ＡＤＲ・円換算終値
日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 2951（+11.5 +0.39%）
ホンダ 1283（+11 +0.86%）
三菱ＵＦＪ 2938（+11.5 +0.39%）
みずほＦＧ 7018（-32 -0.45%）
三井住友ＦＧ 5876（+24 +0.41%）
東京海上 7373（+4 +0.05%）
ＮＴＴ 151（+1.0 +0.67%）
ＫＤＤＩ 2545（+4.5 +0.18%）
ソフトバンク 223（+0.2 +0.09%）
伊藤忠 2083（-6 -0.29%）
三菱商 5856（-8 -0.14%）
三井物 6125（-7 -0.11%）
武田 5255（+63 +1.21%）
第一三共 2716（-9.5 -0.35%）
信越化 7440（+23 +0.31%）
日立 4794（+44 +0.93%）
ソニーＧ 3598（-62 -1.69%）
三菱電 6473（+5 +0.08%）
ダイキン 25657（-123 -0.48%）
三菱重 4478（+72 +1.63%）
村田製 6126（+37 +0.61%）
東エレク 52104（+764 +1.49%）
ＨＯＹＡ 27825（+145 +0.52%）
ＪＴ 6173（-7 -0.11%）
セブン＆アイ 1869（-4.5 -0.24%）
ファストリ 73056（+556 +0.77%）
リクルート 7737（-63 -0.81%）
任天堂 7048（-93 -1.30%）
ソフトバンクＧ 6205（+193 +3.21%）
キーエンス（普通株） 80524（+1084 +1.36%）
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 2951（+11.5 +0.39%）
ホンダ 1283（+11 +0.86%）
三菱ＵＦＪ 2938（+11.5 +0.39%）
みずほＦＧ 7018（-32 -0.45%）
三井住友ＦＧ 5876（+24 +0.41%）
東京海上 7373（+4 +0.05%）
ＮＴＴ 151（+1.0 +0.67%）
ＫＤＤＩ 2545（+4.5 +0.18%）
ソフトバンク 223（+0.2 +0.09%）
伊藤忠 2083（-6 -0.29%）
三菱商 5856（-8 -0.14%）
三井物 6125（-7 -0.11%）
武田 5255（+63 +1.21%）
第一三共 2716（-9.5 -0.35%）
信越化 7440（+23 +0.31%）
日立 4794（+44 +0.93%）
ソニーＧ 3598（-62 -1.69%）
三菱電 6473（+5 +0.08%）
ダイキン 25657（-123 -0.48%）
三菱重 4478（+72 +1.63%）
村田製 6126（+37 +0.61%）
東エレク 52104（+764 +1.49%）
ＨＯＹＡ 27825（+145 +0.52%）
ＪＴ 6173（-7 -0.11%）
セブン＆アイ 1869（-4.5 -0.24%）
ファストリ 73056（+556 +0.77%）
リクルート 7737（-63 -0.81%）
任天堂 7048（-93 -1.30%）
ソフトバンクＧ 6205（+193 +3.21%）
キーエンス（普通株） 80524（+1084 +1.36%）