日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　2951（+11.5　+0.39%）
ホンダ　1283（+11　+0.86%）
三菱ＵＦＪ　2938（+11.5　+0.39%）
みずほＦＧ　7018（-32　-0.45%）
三井住友ＦＧ　5876（+24　+0.41%）
東京海上　7373（+4　+0.05%）
ＮＴＴ　151（+1.0　+0.67%）
ＫＤＤＩ　2545（+4.5　+0.18%）
ソフトバンク　223（+0.2　+0.09%）
伊藤忠　2083（-6　-0.29%）
三菱商　5856（-8　-0.14%）
三井物　6125（-7　-0.11%）
武田　5255（+63　+1.21%）
第一三共　2716（-9.5　-0.35%）
信越化　7440（+23　+0.31%）
日立　4794（+44　+0.93%）
ソニーＧ　3598（-62　-1.69%）
三菱電　6473（+5　+0.08%）
ダイキン　25657（-123　-0.48%）
三菱重　4478（+72　+1.63%）
村田製　6126（+37　+0.61%）
東エレク　52104（+764　+1.49%）
ＨＯＹＡ　27825（+145　+0.52%）
ＪＴ　6173（-7　-0.11%）
セブン＆アイ　1869（-4.5　-0.24%）
ファストリ　73056（+556　+0.77%）
リクルート　7737（-63　-0.81%）
任天堂　7048（-93　-1.30%）
ソフトバンクＧ　6205（+193　+3.21%）
キーエンス（普通株）　80524（+1084　+1.36%）