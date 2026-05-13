「努力の塊の人」向井康二、テニスで神業を披露！「リアルテニスの王子様」「スポーツ万能過ぎです！」
Snow Manの向井康二さんは5月12日、自身のInstagramを更新。テニスで神業を披露し、反響を呼んでいます。
【写真＆動画】テニスで神業を披露する向井康二
この投稿には「スーパー ウルトラ ナイッショ！」「カッコよすぎてしびれたー！」「リアルテニスの王子様」「フォーム綺麗すぎる」「運動神経抜群」「スポーツ万能過ぎです！」「努力の塊の人だと改めて実感した」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真＆動画】テニスで神業を披露する向井康二
「スーパー ウルトラ ナイッショ！」向井さんは「#テニスの康二様」とつづり、バラエティー番組『THE神業チャレンジ』（TBS系）出演時の2枚の写真と2本の動画を投稿。1本目の動画では、実際にテニスでの神業にチャレンジする姿を公開しています。動いている車の窓を狙ってボールを打つと、見事に成功。このナイスショットは、ファンからも絶賛されています。
「テニプリの実写出てていいと思う」3月21日の投稿でも、テニスをする姿を公開していた向井さん。動画ではサーブも披露しています。ファンからは「部活一緒やったら完全に恋！」「テニプリの実写出てていいと思う」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)