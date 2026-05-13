―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の5月11日から12日の決算発表を経て13日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

★No.1　古河電 <5801>
　26年3月期の連結経常利益は前の期比56.4％増の758億円に伸び、従来予想の650億円を上回って着地。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<5801> 古河電 　　　　東Ｐ 　 +23.79 　　5/12　本決算　　　 31.83
<6445> ジャノメ 　　　東Ｐ 　 +22.71 　　5/12　本決算　　　 43.06
<2533> オエノンＨＤ 　東Ｐ 　 +18.96 　　5/12　　　1Q　　　 83.50
<2674> ハードオフ 　　東Ｐ 　 +18.26 　　5/12　本決算　　　 17.51
<8558> 東和銀 　　　　東Ｐ 　 +17.15 　　5/12　本決算　　　　黒転

<8935> ＦＪネクＨＤ 　東Ｐ 　 +15.07 　　5/12　本決算　　　　4.49
<1945> 東京エネシス 　東Ｐ 　 +14.77 　　5/12　本決算　　　 35.92
<7717> Ｖテク 　　　　東Ｐ 　 +14.14 　　5/12　本決算　　　 35.29
<5233> 太平洋セメ 　　東Ｐ 　 +13.84 　　5/12　本決算　　　 -6.77
<7004> カナデビア 　　東Ｐ 　 +13.56 　　5/12　本決算　　　 61.52

<1879> 新日本建 　　　東Ｐ 　 +13.51 　　5/12　本決算　　　 25.17
<4272> 日化薬 　　　　東Ｐ 　 +13.21 　　5/12　本決算　　　 -1.09
<7915> ＮＩＳＳＨＡ 　東Ｐ 　 +12.92 　　5/12　　　1Q　　　 26.86
<7733> オリンパス 　　東Ｐ 　 +12.54 　　5/12　本決算　　　 48.95
<8214> ＡＯＫＩＨＤ 　東Ｐ 　 +12.50 　　5/12　本決算　　　　6.90

<9735> セコム 　　　　東Ｐ 　 +10.60 　　5/12　本決算　　　 -3.38
<3407> 旭化成 　　　　東Ｐ 　 +10.47 　　5/12　本決算　　　　7.41
<3964> オークネット 　東Ｐ 　 +10.08 　　5/12　　　1Q　　　　7.54
<3101> 東洋紡 　　　　東Ｐ 　 +10.03 　　5/12　本決算　　　　　－
<6923> スタンレー 　　東Ｐ　　 +9.40 　　5/12　本決算　　　 14.05

<8086> ニプロ 　　　　東Ｐ　　 +9.32 　　5/12　本決算　　　 38.94
<5036> ＪＢＳ 　　　　東Ｐ　　 +8.96 　　5/12　　上期　　　 16.64
<4023> クレハ 　　　　東Ｐ　　 +8.88 　　5/12　本決算　　　　黒転
<4718> 早稲アカ 　　　東Ｐ　　 +8.80 　　5/12　本決算　　　　7.71
<8368> 百五銀 　　　　東Ｐ　　 +8.49 　　5/12　本決算　　　 11.26

<7245> 大同メ 　　　　東Ｐ　　 +8.48 　　5/12　本決算　　　 21.59
<8544> 京葉銀 　　　　東Ｐ　　 +8.19 　　5/12　本決算　　　 24.27
<6737> ＥＩＺＯ 　　　東Ｐ　　 +7.98 　　5/12　本決算　　　 21.95
<9513> Ｊパワー 　　　東Ｐ　　 +7.83 　　5/12　本決算　　　-21.15
<3105> 日清紡ＨＤ 　　東Ｐ　　 +7.82 　　5/12　　　1Q　　　 -3.64

<8022> ミズノ 　　　　東Ｐ　　 +7.73 　　5/12　本決算　　　 10.49
<5802> 住友電 　　　　東Ｐ　　 +7.67 　　5/12　本決算　　　　0.17
<7261> マツダ 　　　　東Ｐ　　 +7.44 　　5/12　本決算　　　　6.19
<4971> メック 　　　　東Ｐ　　 +7.24 　　5/12　　　1Q　　　102.17
<7752> リコー 　　　　東Ｐ　　 +7.06 　　5/12　本決算　　　　2.96

<7433> 伯東 　　　　　東Ｐ　　 +7.00 　　5/12　本決算　　　 34.43
<8242> Ｈ２Ｏリテイ 　東Ｐ　　 +6.90 　　5/12　本決算　　　 -4.37
<9755> 応用地質 　　　東Ｐ　　 +6.62 　　5/12　　　1Q　　　-12.46
<4901> 富士フイルム 　東Ｐ　　 +6.55 　　5/12　本決算　　　　2.28
<5201> ＡＧＣ 　　　　東Ｐ　　 +6.28 　　5/12　　　1Q　　　106.19

<7867> タカラトミー 　東Ｐ　　 +5.93 　　5/12　本決算　　　　5.90
<2154> オープンＵＰ 　東Ｐ　　 +5.63 　　5/12　　　3Q　　　　8.09
<6479> ミネベア 　　　東Ｐ　　 +5.38 　　5/12　本決算　　　　　－
<1938> 日リーテック 　東Ｐ　　 +5.15 　　5/12　本決算　　　　6.95
<4536> 参天薬 　　　　東Ｐ　　 +4.81 　　5/12　本決算　　　　　－

<6753> シャープ 　　　東Ｐ　　 +4.78 　　5/12　本決算　　　-32.71
<9037> ハマキョウ 　　東Ｐ　　 +4.62 　　5/12　本決算　　　　6.97
<1803> 清水建 　　　　東Ｐ　　 +4.34 　　5/12　本決算　　　 20.99
<2433> 博報堂ＤＹ 　　東Ｐ　　 +3.95 　　5/12　本決算　　　　2.04
<1969> 高砂熱 　　　　東Ｐ　　 +3.77 　　5/12　本決算　　　　2.68

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした13日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース