決算プラス・インパクト銘柄 【東証プライム】寄付 … 古河電、住友電、富士フイルム (5月12日発表分)
―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の5月11日から12日の決算発表を経て13日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
★No.1 古河電 <5801>
26年3月期の連結経常利益は前の期比56.4％増の758億円に伸び、従来予想の650億円を上回って着地。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<5801> 古河電 東Ｐ +23.79 5/12 本決算 31.83
<6445> ジャノメ 東Ｐ +22.71 5/12 本決算 43.06
<2533> オエノンＨＤ 東Ｐ +18.96 5/12 1Q 83.50
<2674> ハードオフ 東Ｐ +18.26 5/12 本決算 17.51
<8558> 東和銀 東Ｐ +17.15 5/12 本決算 黒転
<8935> ＦＪネクＨＤ 東Ｐ +15.07 5/12 本決算 4.49
<1945> 東京エネシス 東Ｐ +14.77 5/12 本決算 35.92
<7717> Ｖテク 東Ｐ +14.14 5/12 本決算 35.29
<5233> 太平洋セメ 東Ｐ +13.84 5/12 本決算 -6.77
<7004> カナデビア 東Ｐ +13.56 5/12 本決算 61.52
<1879> 新日本建 東Ｐ +13.51 5/12 本決算 25.17
<4272> 日化薬 東Ｐ +13.21 5/12 本決算 -1.09
<7915> ＮＩＳＳＨＡ 東Ｐ +12.92 5/12 1Q 26.86
<7733> オリンパス 東Ｐ +12.54 5/12 本決算 48.95
<8214> ＡＯＫＩＨＤ 東Ｐ +12.50 5/12 本決算 6.90
<9735> セコム 東Ｐ +10.60 5/12 本決算 -3.38
<3407> 旭化成 東Ｐ +10.47 5/12 本決算 7.41
<3964> オークネット 東Ｐ +10.08 5/12 1Q 7.54
<3101> 東洋紡 東Ｐ +10.03 5/12 本決算 －
<6923> スタンレー 東Ｐ +9.40 5/12 本決算 14.05
<8086> ニプロ 東Ｐ +9.32 5/12 本決算 38.94
<5036> ＪＢＳ 東Ｐ +8.96 5/12 上期 16.64
<4023> クレハ 東Ｐ +8.88 5/12 本決算 黒転
<4718> 早稲アカ 東Ｐ +8.80 5/12 本決算 7.71
<8368> 百五銀 東Ｐ +8.49 5/12 本決算 11.26
<7245> 大同メ 東Ｐ +8.48 5/12 本決算 21.59
<8544> 京葉銀 東Ｐ +8.19 5/12 本決算 24.27
<6737> ＥＩＺＯ 東Ｐ +7.98 5/12 本決算 21.95
<9513> Ｊパワー 東Ｐ +7.83 5/12 本決算 -21.15
<3105> 日清紡ＨＤ 東Ｐ +7.82 5/12 1Q -3.64
<8022> ミズノ 東Ｐ +7.73 5/12 本決算 10.49
<5802> 住友電 東Ｐ +7.67 5/12 本決算 0.17
<7261> マツダ 東Ｐ +7.44 5/12 本決算 6.19
<4971> メック 東Ｐ +7.24 5/12 1Q 102.17
<7752> リコー 東Ｐ +7.06 5/12 本決算 2.96
<7433> 伯東 東Ｐ +7.00 5/12 本決算 34.43
<8242> Ｈ２Ｏリテイ 東Ｐ +6.90 5/12 本決算 -4.37
<9755> 応用地質 東Ｐ +6.62 5/12 1Q -12.46
<4901> 富士フイルム 東Ｐ +6.55 5/12 本決算 2.28
<5201> ＡＧＣ 東Ｐ +6.28 5/12 1Q 106.19
<7867> タカラトミー 東Ｐ +5.93 5/12 本決算 5.90
<2154> オープンＵＰ 東Ｐ +5.63 5/12 3Q 8.09
<6479> ミネベア 東Ｐ +5.38 5/12 本決算 －
<1938> 日リーテック 東Ｐ +5.15 5/12 本決算 6.95
<4536> 参天薬 東Ｐ +4.81 5/12 本決算 －
<6753> シャープ 東Ｐ +4.78 5/12 本決算 -32.71
<9037> ハマキョウ 東Ｐ +4.62 5/12 本決算 6.97
<1803> 清水建 東Ｐ +4.34 5/12 本決算 20.99
<2433> 博報堂ＤＹ 東Ｐ +3.95 5/12 本決算 2.04
<1969> 高砂熱 東Ｐ +3.77 5/12 本決算 2.68
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした13日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の5月11日から12日の決算発表を経て13日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
★No.1 古河電 <5801>
26年3月期の連結経常利益は前の期比56.4％増の758億円に伸び、従来予想の650億円を上回って着地。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<5801> 古河電 東Ｐ +23.79 5/12 本決算 31.83
<6445> ジャノメ 東Ｐ +22.71 5/12 本決算 43.06
<2533> オエノンＨＤ 東Ｐ +18.96 5/12 1Q 83.50
<2674> ハードオフ 東Ｐ +18.26 5/12 本決算 17.51
<8558> 東和銀 東Ｐ +17.15 5/12 本決算 黒転
<8935> ＦＪネクＨＤ 東Ｐ +15.07 5/12 本決算 4.49
<1945> 東京エネシス 東Ｐ +14.77 5/12 本決算 35.92
<7717> Ｖテク 東Ｐ +14.14 5/12 本決算 35.29
<5233> 太平洋セメ 東Ｐ +13.84 5/12 本決算 -6.77
<7004> カナデビア 東Ｐ +13.56 5/12 本決算 61.52
<1879> 新日本建 東Ｐ +13.51 5/12 本決算 25.17
<4272> 日化薬 東Ｐ +13.21 5/12 本決算 -1.09
<7915> ＮＩＳＳＨＡ 東Ｐ +12.92 5/12 1Q 26.86
<7733> オリンパス 東Ｐ +12.54 5/12 本決算 48.95
<8214> ＡＯＫＩＨＤ 東Ｐ +12.50 5/12 本決算 6.90
<9735> セコム 東Ｐ +10.60 5/12 本決算 -3.38
<3407> 旭化成 東Ｐ +10.47 5/12 本決算 7.41
<3964> オークネット 東Ｐ +10.08 5/12 1Q 7.54
<3101> 東洋紡 東Ｐ +10.03 5/12 本決算 －
<6923> スタンレー 東Ｐ +9.40 5/12 本決算 14.05
<8086> ニプロ 東Ｐ +9.32 5/12 本決算 38.94
<5036> ＪＢＳ 東Ｐ +8.96 5/12 上期 16.64
<4023> クレハ 東Ｐ +8.88 5/12 本決算 黒転
<4718> 早稲アカ 東Ｐ +8.80 5/12 本決算 7.71
<8368> 百五銀 東Ｐ +8.49 5/12 本決算 11.26
<7245> 大同メ 東Ｐ +8.48 5/12 本決算 21.59
<8544> 京葉銀 東Ｐ +8.19 5/12 本決算 24.27
<6737> ＥＩＺＯ 東Ｐ +7.98 5/12 本決算 21.95
<9513> Ｊパワー 東Ｐ +7.83 5/12 本決算 -21.15
<3105> 日清紡ＨＤ 東Ｐ +7.82 5/12 1Q -3.64
<8022> ミズノ 東Ｐ +7.73 5/12 本決算 10.49
<5802> 住友電 東Ｐ +7.67 5/12 本決算 0.17
<7261> マツダ 東Ｐ +7.44 5/12 本決算 6.19
<4971> メック 東Ｐ +7.24 5/12 1Q 102.17
<7752> リコー 東Ｐ +7.06 5/12 本決算 2.96
<7433> 伯東 東Ｐ +7.00 5/12 本決算 34.43
<8242> Ｈ２Ｏリテイ 東Ｐ +6.90 5/12 本決算 -4.37
<9755> 応用地質 東Ｐ +6.62 5/12 1Q -12.46
<4901> 富士フイルム 東Ｐ +6.55 5/12 本決算 2.28
<5201> ＡＧＣ 東Ｐ +6.28 5/12 1Q 106.19
<7867> タカラトミー 東Ｐ +5.93 5/12 本決算 5.90
<2154> オープンＵＰ 東Ｐ +5.63 5/12 3Q 8.09
<6479> ミネベア 東Ｐ +5.38 5/12 本決算 －
<1938> 日リーテック 東Ｐ +5.15 5/12 本決算 6.95
<4536> 参天薬 東Ｐ +4.81 5/12 本決算 －
<6753> シャープ 東Ｐ +4.78 5/12 本決算 -32.71
<9037> ハマキョウ 東Ｐ +4.62 5/12 本決算 6.97
<1803> 清水建 東Ｐ +4.34 5/12 本決算 20.99
<2433> 博報堂ＤＹ 東Ｐ +3.95 5/12 本決算 2.04
<1969> 高砂熱 東Ｐ +3.77 5/12 本決算 2.68
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした13日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
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