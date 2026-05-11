京本大我主演『憧れの作家は人間じゃありませんでした』、感動作と本格サスペンスを展開 第4話＆第5話あらすじ
6人組グループ・SixTONESの京本大我が主演を務める、Prime Video連続ドラマ『憧れの作家は人間じゃありませんでした』（毎週月曜配信）の第4話＆第5話のあらすじが公開された。
【場面写真】どうしたの…？心ここにあらずのような表情の桜田ひより
同作品は、美しき吸血鬼作家・御崎禅（京本）の日々を描く新感覚の“ファンタジー×サスペンス×事件解決ドラマ”。御崎が「念写」（血液からその人物の記憶を読み取る）「読心術」「催眠術」など、人外ならではの能力や推理力を発揮して難事件を華麗に解決する。どこか厭世的で生きがいを見失いつつあった御崎が、桜田ひより演じる新米編集者・瀬名あさひや、一ノ瀬颯が演じる「警視庁捜査一課異質事件捜査係」（＝異捜）の若手刑事・林原夏樹、山本耕史演じる異捜の係長・山路宗助との交流や、数々の事件解決を通して、少しずつ本来の愛情や友情、人間的な感情を取り戻していく。
第4話は、父親を病気で亡くした人間の少年と“狸”の男による温かくも切ない感動作。“狸”は少年を思いやるがあまり、父親の姿に化けて少年と会うようになる。そんな“かりそめ”の親子の日々を御崎たちは終わらせなければならず…。
第5話は本格サスペンスが描かれる。あさひの身に不可解なドッペルゲンガー現象が降りかかり、御崎に迷惑をかけまいと、自力で原因を突き止めようとするが…。事件を通して御崎とあさひの絆が深まっていく。
■第4話「ニセモノ」
瀬名あさひを担当編集と認め、ついに新作の構想を練り始めた御崎禅。しかし、執筆作業もままならないうちに「死者のよみがえり事件」が発生。病気で亡くなったはずの日下部良一（尾上寛之）が、息子の宙太（石塚陸翔）の前に現れたのだ。刑事の林原夏樹やあさひとともに現場を偵察した御崎は、日下部の正体は“狸”の木暮市太郎（ドロンズ石本）だと見破る。父である良一に化けて宙太を励まそうとする木暮に対して、御崎はこれ以上の接触をやめるよう淡々と忠告。「これで解決ということで」と立ち去ろうとする御崎に、いつになく夏樹が熱くなり…。2人を仲直りさせるべく、あさひは夏樹の過去を知る九条高良（宮田俊哉）のもとを訪ねる。
■第5話「二人のあさひ」
新作の執筆に勤しむ御崎のもとに、水森菫（剛力彩芽）という女性が現れる。御崎に馴れ馴れしい菫にモヤっとしてしまうあさひ。実は、菫は未来が視える“件（くだん）”という人外であり、人間社会で占い師として活動していた。菫から人気女優でモデルの高嶋レム（石川恋）の“不穏な未来”が見えてしまったことを打ち明けられた御崎は、レムを救うべく動き出す。「異捜」係長の山路宗助は、自ら捜査する御崎にトラブル処理を一任する。その一方で、あさひの上司である大橋伸宏（新納慎也）をはじめ、あさひがいないはずの時間・場所であさひを目撃する人が相次ぐ「ドッペルゲンガー事件」がぼっ発。忙しい御崎の時間を奪うわけにはいかないと考えたあさひは、夏樹にだけ相談し、事件を自分
の力で解決しようとするが…。
【場面写真】どうしたの…？心ここにあらずのような表情の桜田ひより
同作品は、美しき吸血鬼作家・御崎禅（京本）の日々を描く新感覚の“ファンタジー×サスペンス×事件解決ドラマ”。御崎が「念写」（血液からその人物の記憶を読み取る）「読心術」「催眠術」など、人外ならではの能力や推理力を発揮して難事件を華麗に解決する。どこか厭世的で生きがいを見失いつつあった御崎が、桜田ひより演じる新米編集者・瀬名あさひや、一ノ瀬颯が演じる「警視庁捜査一課異質事件捜査係」（＝異捜）の若手刑事・林原夏樹、山本耕史演じる異捜の係長・山路宗助との交流や、数々の事件解決を通して、少しずつ本来の愛情や友情、人間的な感情を取り戻していく。
第5話は本格サスペンスが描かれる。あさひの身に不可解なドッペルゲンガー現象が降りかかり、御崎に迷惑をかけまいと、自力で原因を突き止めようとするが…。事件を通して御崎とあさひの絆が深まっていく。
■第4話「ニセモノ」
瀬名あさひを担当編集と認め、ついに新作の構想を練り始めた御崎禅。しかし、執筆作業もままならないうちに「死者のよみがえり事件」が発生。病気で亡くなったはずの日下部良一（尾上寛之）が、息子の宙太（石塚陸翔）の前に現れたのだ。刑事の林原夏樹やあさひとともに現場を偵察した御崎は、日下部の正体は“狸”の木暮市太郎（ドロンズ石本）だと見破る。父である良一に化けて宙太を励まそうとする木暮に対して、御崎はこれ以上の接触をやめるよう淡々と忠告。「これで解決ということで」と立ち去ろうとする御崎に、いつになく夏樹が熱くなり…。2人を仲直りさせるべく、あさひは夏樹の過去を知る九条高良（宮田俊哉）のもとを訪ねる。
■第5話「二人のあさひ」
新作の執筆に勤しむ御崎のもとに、水森菫（剛力彩芽）という女性が現れる。御崎に馴れ馴れしい菫にモヤっとしてしまうあさひ。実は、菫は未来が視える“件（くだん）”という人外であり、人間社会で占い師として活動していた。菫から人気女優でモデルの高嶋レム（石川恋）の“不穏な未来”が見えてしまったことを打ち明けられた御崎は、レムを救うべく動き出す。「異捜」係長の山路宗助は、自ら捜査する御崎にトラブル処理を一任する。その一方で、あさひの上司である大橋伸宏（新納慎也）をはじめ、あさひがいないはずの時間・場所であさひを目撃する人が相次ぐ「ドッペルゲンガー事件」がぼっ発。忙しい御崎の時間を奪うわけにはいかないと考えたあさひは、夏樹にだけ相談し、事件を自分
の力で解決しようとするが…。