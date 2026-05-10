恐るべし鹿島の底力…90＋5分にレオ・セアラが同点弾、横浜FMとのPK戦を制す

これが“トリコロールのNo.9” 注目の『THE CLASSIC』は横浜FMが先制‼️ ユーリ アラウージョの“鬼キープ”から 天野純の左足クロスに最後は 谷村海那が合わせ4試合連発🔥 🏆 明治安田J1百年構想リーグ 🆚横浜FM×鹿島 📱DAZN ライブ配信中 #Jリーグ #だったらDAZN pic.twitter.com/eS0gHsJkus

これぞ王者の底力💪



やはり、ただでは終わらない！

90+5分 レオ セアラが値千金の同点ヘッド🔥



空中戦を制したエースの一撃で

鹿島が土壇場で試合を振り出しに戻す！



🏆 明治安田J1百年構想リーグ

🆚横浜FM×鹿島

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