恐るべし鹿島の底力…90＋5分にレオ・セアラが同点弾、横浜FMとのPK戦を制す
明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド第16節が10日に行われ、横浜F・マリノスと鹿島アントラーズが対戦した。
前節に再び2位FC東京を突き放した鹿島は、PK戦勝利以上で首位決定に王手がかかる状況で敵地『日産スタジアム』に乗り込んだ。
序盤は横浜FMが積極的に攻めるが得点には結び付かず、次第に鹿島もチャンスのシーンを増やしていく。ただ、鹿島は前半のシュート数が一本にとどまり、試合はスコアレスで折り返した。
試合の均衡が破れたのは58分、横浜FMが先制に成功する。ユーリ・アラウージョが左サイドで相手に囲まれながらもボールを天野純に繋ぎ、天野は左サイドの深い位置からクロスを供給。ゴール前で待ち構えていた谷村海那が合わせてゴールネットを揺らした。
鹿島は失点後からメンバーを入れ替え、18歳の吉田湊海も特別大会初出場。終盤はボールを握る時間が続き、横浜FMの集中した守りに手こずったものの、後半アディショナルタイム5分に試合を振り出しに戻す。右サイドの深い位置でフリーキックを獲得し、荒木遼太郎のクロスにレオ・セアラが頭で合わせた。
土壇場でPK戦に持ち込んだ鹿島は、GK早川友基が横浜FMの3人目を務めた宮市亮をストップ。勝ち点「0」を「2」にすることに成功した。
次節、横浜FMは16日にホームで柏レイソルと、鹿島は17日に敵地でジェフユナイテッド千葉と対戦する。
【スコア】
横浜F・マリノス 1−1（PK戦：4−5） 鹿島アントラーズ
【得点者】
1−0 58分 谷村海那（横浜FM）
1−1 90＋5分 レオ・セアラ（鹿島）
前節に再び2位FC東京を突き放した鹿島は、PK戦勝利以上で首位決定に王手がかかる状況で敵地『日産スタジアム』に乗り込んだ。
序盤は横浜FMが積極的に攻めるが得点には結び付かず、次第に鹿島もチャンスのシーンを増やしていく。ただ、鹿島は前半のシュート数が一本にとどまり、試合はスコアレスで折り返した。
鹿島は失点後からメンバーを入れ替え、18歳の吉田湊海も特別大会初出場。終盤はボールを握る時間が続き、横浜FMの集中した守りに手こずったものの、後半アディショナルタイム5分に試合を振り出しに戻す。右サイドの深い位置でフリーキックを獲得し、荒木遼太郎のクロスにレオ・セアラが頭で合わせた。
土壇場でPK戦に持ち込んだ鹿島は、GK早川友基が横浜FMの3人目を務めた宮市亮をストップ。勝ち点「0」を「2」にすることに成功した。
次節、横浜FMは16日にホームで柏レイソルと、鹿島は17日に敵地でジェフユナイテッド千葉と対戦する。
【スコア】
横浜F・マリノス 1−1（PK戦：4−5） 鹿島アントラーズ
【得点者】
1−0 58分 谷村海那（横浜FM）
1−1 90＋5分 レオ・セアラ（鹿島）
【ゴール動画】横浜FM vs 鹿島
これが“トリコロールのNo.9”— DAZN Japan (@DAZN_JPN) May 10, 2026
注目の『THE CLASSIC』は横浜FMが先制‼️
ユーリ アラウージョの“鬼キープ”から
天野純の左足クロスに最後は
谷村海那が合わせ4試合連発🔥
🏆 明治安田J1百年構想リーグ
🆚横浜FM×鹿島
📱DAZN ライブ配信中#Jリーグ #だったらDAZN pic.twitter.com/eS0gHsJkus
これぞ王者の底力💪— DAZN Japan (@DAZN_JPN) May 10, 2026
やはり、ただでは終わらない！
90+5分 レオ セアラが値千金の同点ヘッド🔥
空中戦を制したエースの一撃で
鹿島が土壇場で試合を振り出しに戻す！
🏆 明治安田J1百年構想リーグ
🆚横浜FM×鹿島
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