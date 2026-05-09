ココリコ遠藤一家、GWに子供たちの念願初キャンプへ！
お笑いコンビ・ココリコの遠藤章造の妻・まさみさんが７日、オフィシャルブログを更新。ゴールデンウィークに友人家族とキャンプへ行ったことを報告した。
2015年12月に遠藤と結婚し、長男・空楽くん、次男・歌楽くんと２人の息子を育てているまさみさん。これまでもブログでは、自身の誕生日を祝う家族の写真や自宅のプール開きの様子など、日常の様子を発信している。
この日、まさみさんは「初体験」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「GWは友人家族とキャンプへGO！！」と切り出し、子どもたちから「『キャンプ行きたい』ってずっと言われていた」という念願のキャンプが数年越しに実現したことを報告。「パパも私もキャンプの準備は大変ってイメージが強くて」なかなか機会がなかったことを明かした。
続けて、当日は友人家族の協力もあって「テント設営してBBQやったりして初キャンプ楽しめたー」と満喫できたことや、「一生懸命に説明書読みながらテント設営してるパパ」と遠藤の姿も公開。
また「夕焼けがとっても綺麗だったし 夜は星がたくさん見れて子供たちは大興奮」だったと明かす一方、自身は「ハイテンションで遊び疲れた子供たちのイビキがうるさすぎた＆いつもと違う環境でほぼ寝れなかった母」とユーモアたっぷりに告白。「体がバキバキで全身痛い」と体の不調を訴えつつ、「帰宅後ソファーで２時間爆睡してたらしい笑」とつづり、 ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「テントで寝られない気持ちわかる」「良いですね」「子供たち喜んだだろうな〜」などの声が寄せられている。
2015年12月に遠藤と結婚し、長男・空楽くん、次男・歌楽くんと２人の息子を育てているまさみさん。これまでもブログでは、自身の誕生日を祝う家族の写真や自宅のプール開きの様子など、日常の様子を発信している。
この日、まさみさんは「初体験」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「GWは友人家族とキャンプへGO！！」と切り出し、子どもたちから「『キャンプ行きたい』ってずっと言われていた」という念願のキャンプが数年越しに実現したことを報告。「パパも私もキャンプの準備は大変ってイメージが強くて」なかなか機会がなかったことを明かした。
また「夕焼けがとっても綺麗だったし 夜は星がたくさん見れて子供たちは大興奮」だったと明かす一方、自身は「ハイテンションで遊び疲れた子供たちのイビキがうるさすぎた＆いつもと違う環境でほぼ寝れなかった母」とユーモアたっぷりに告白。「体がバキバキで全身痛い」と体の不調を訴えつつ、「帰宅後ソファーで２時間爆睡してたらしい笑」とつづり、 ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「テントで寝られない気持ちわかる」「良いですね」「子供たち喜んだだろうな〜」などの声が寄せられている。