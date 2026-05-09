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YouTubeチャンネル「交通系検証チャンネル」が「乗客は1日たった75人。JR東日本でもっともガラガラな新幹線駅とその裏側。」と題した動画を公開しました。動画では、交通検証人がJR東日本の新幹線で最も1日の平均乗車人数が少ない「いわて沼宮内駅」を訪れ、利用者が少ない理由と立派な駅舎が作られた背景を紐解いています。



東京駅から出発し、盛岡駅で乗り換えてわずか12分で目当ての駅に到着。駅は山の中腹を削るように作られており、案内板には「いわて沼宮内」と記されています。1日の平均乗車人数は75人で、時刻表を見ると新幹線の発着本数は非常に少ないことがわかります。一方で西口には立派な駅舎「岩手広域交流センター」が併設されていますが、人影はまばらな様子です。駅周辺を散策すると、国道沿いにはスーパーやホームセンターなどの商業施設が点在し、一級河川の北上川が流れる静かな街並みが広がっています。



動画の後半では、なぜ人口約1万人の街にこれほど巨大な新幹線駅が誕生したのかを考察。整備新幹線開業に伴う並行在来線の第3セクター化による運賃値上げなど、地元への見返りとして駅が誘致されたという背景に言及しました。さらに併設されたIGRいわて銀河鉄道の時刻表から、盛岡方面への本数が多く日常使いには在来線が選ばれているため、新幹線の利用者が少ないという見解を示しています。



巨大プロジェクトと地域社会が向き合った歴史の痕跡を感じられる今回の検証動画。インフラ開発のあり方や地方都市のリアルな姿を知る上で、非常に興味深い内容となっています。