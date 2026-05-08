タレントの重盛さと美（37）が7日深夜放送のテレビ朝日系「見取り図じゃん」（木曜深夜0・21）に出演。恋愛事情を明かした。

番組の人気企画「秘密の小声女子会」を実施。大きい声では言えないけど小声でなら言える世間への“不満”をトークした。

合コンに参加する機会があるかを聞かれると、「全く行かないです」ときっぱり。「たまに1対1でご飯誘われることが5年に1回くらいあります」と明かした。

お笑いコンビ「見取り図」の盛山晋太郎が「5年に1回なの？」と驚くと、「そうですよ。10人と1対1でご飯食べて、そのうちの5人と付き合ってきたみたいな感じです。2人でご飯行ったら1/2の確率で付き合う感じ。そのくらいレア」と赤裸々に語った。

「見取り図」のリリーが「それはいいと思ってるからご飯に行くの？」と聞くと、「もちろん」と即答。パートナーとして意識した男性としか食事には行かないという。「男の人を男って意識しちゃっていて。合コンも苦手だし、2対2とかなおさら意味分からないですね」と話した。

タレントのベッキーが「意外！もっとイケイケの子かと思った」と口にすると、「全然見る目ないですね」とバッサリ斬って、笑いを誘った。