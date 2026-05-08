大阪・淀屋橋駅直結の複合ビル「淀屋橋ゲートタワー」7月9日オープン 全29店舗＆癒しの屋上庭園も
【女子旅プレス＝2026/05/08】大阪・淀屋橋駅直結の大型複合ビル「淀屋橋ゲートタワー」が2026年7月9日にグランドオープンを迎える。水辺のロケーションを活かした開放的な屋上庭園や、大阪初出店を含む全29店舗の個性豊かな商業ゾーンなどが整備される。
【写真】「淀屋橋ゲートタワー」入居テナント＆屋上庭園
同施設は、御堂筋の玄関口で中之島に隣接する大阪随一のロケーションを活かし、この地にふさわしい上質なにぎわいを創出するオフィス主体の大型複合ビル。建物は地上29階〜地下2階建てで、地下1階から2階に商業ゾーン、最上階となる11階は屋上庭園と公共貢献機能を含む複合フロアとして整備される。
地下1階から2階にかけての商業ゾーンには、“Yodoyabashi Status UP”をキーワードに、新業態やエリア初出店を含む全29店舗が順次オープン。「水面（みなも）」「街」「自然」をテーマにした空間デザインが施される。大阪初出店となる福井県眼鏡協会公認の「さばえめがね館」、エリア初の「ミユキ クラフツ・スーツ」や「TULLY’S COFFEE ＆ TEA」、エリア再出店となる「MIZUNO GOLF」といった、ビジネスからライフまで双方のニーズに応えるテナント揃いだ。
また、お出かけの醍醐味であるグルメも充実。2階のレストランフロアには、オムライスの名店「北極星」が新業態の総合レストランとして登場。モーニングからディナーまで多彩なシーンで利用できる。また、昭和7年創業の鰻問屋直営「うなぎ四代目菊川」がエリア初出店を果たすほか、本格イタリアン「チャンピーニ」、「マクドナルド」など、バラエティ豊かな飲食店が軒を連ねる。
ビルの11階には、誰でも利用できる屋上庭園が誕生。施設を日々利用するオフィスワーカーだけでなく一般来館者にもひらかれた空間となる。さらに、同フロアには大阪最大級の180席のスケールを誇る「SHARE LOUNGE 淀屋橋ゲートタワー with PLUS」も併設。アルコールも楽しめる上質な空間で、仕事とリラックスが自然に共存する時間を過ごせる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
所在地：大阪市中央区北浜四丁目１番１号
アクセス：大阪メトロ御堂筋線 「淀屋橋駅」・京阪本線「淀屋橋駅」地下直結
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【写真】「淀屋橋ゲートタワー」入居テナント＆屋上庭園
◆淀屋橋駅直結の複合施設「淀屋橋ゲートタワー」
同施設は、御堂筋の玄関口で中之島に隣接する大阪随一のロケーションを活かし、この地にふさわしい上質なにぎわいを創出するオフィス主体の大型複合ビル。建物は地上29階〜地下2階建てで、地下1階から2階に商業ゾーン、最上階となる11階は屋上庭園と公共貢献機能を含む複合フロアとして整備される。
◆大阪初出店を含む全29店舗が集う商業ゾーン
地下1階から2階にかけての商業ゾーンには、“Yodoyabashi Status UP”をキーワードに、新業態やエリア初出店を含む全29店舗が順次オープン。「水面（みなも）」「街」「自然」をテーマにした空間デザインが施される。大阪初出店となる福井県眼鏡協会公認の「さばえめがね館」、エリア初の「ミユキ クラフツ・スーツ」や「TULLY’S COFFEE ＆ TEA」、エリア再出店となる「MIZUNO GOLF」といった、ビジネスからライフまで双方のニーズに応えるテナント揃いだ。
また、お出かけの醍醐味であるグルメも充実。2階のレストランフロアには、オムライスの名店「北極星」が新業態の総合レストランとして登場。モーニングからディナーまで多彩なシーンで利用できる。また、昭和7年創業の鰻問屋直営「うなぎ四代目菊川」がエリア初出店を果たすほか、本格イタリアン「チャンピーニ」、「マクドナルド」など、バラエティ豊かな飲食店が軒を連ねる。
◆11階に広がる開放的な屋上庭園＆ラウンジ
ビルの11階には、誰でも利用できる屋上庭園が誕生。施設を日々利用するオフィスワーカーだけでなく一般来館者にもひらかれた空間となる。さらに、同フロアには大阪最大級の180席のスケールを誇る「SHARE LOUNGE 淀屋橋ゲートタワー with PLUS」も併設。アルコールも楽しめる上質な空間で、仕事とリラックスが自然に共存する時間を過ごせる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
■淀屋橋ゲートタワー
所在地：大阪市中央区北浜四丁目１番１号
アクセス：大阪メトロ御堂筋線 「淀屋橋駅」・京阪本線「淀屋橋駅」地下直結
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