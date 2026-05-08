レペットのスニーカーを自分好みに♡限定フェア「RIBBON BAR」開催

フランス発のラグジュアリーシューズブランド「Repetto（レペット）」から、春夏気分を盛り上げる特別なカスタマイズフェア「RIBBON BAR（リボン バー）」が登場♡2026年5月13日（水）から5月26日（火）まで、全国のレペット店舗にて開催されます。お気に入りのサテンリボンを選んで、自分だけの“Tennis Silk スニーカー”にアレンジできる、ファッション好き必見のイベントです♪

足元を彩る限定カスタマイズ体験

「RIBBON BAR」は、期間中に対象の「Tennis Silk スニーカー」を購入した方限定で、全12色のサテンリボンから好きな2色を選べる特別なフェアです。

その日の気分やコーディネートに合わせてリボンを付け替えれば、同じスニーカーでも異なる表情を楽しめるのが魅力♡

まるでカクテルを選ぶような感覚でカラーを組み合わせる時間は、ショッピングのワクワク感をさらに高めてくれます。

リボンはシューズ付属分とは別に追加でプレゼントされる仕様。春夏らしい鮮やかなカラーから、上品なニュアンスカラーまで揃い、レペットならではの繊細な世界観を堪能できます。

※カスタマイズ用リボンは数量限定のため、なくなり次第終了となります。

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Tennis Silk スニーカー全5色を展開

対象商品は「Tennis Silk スニーカー」全5色。軽やかな履き心地と、上品なシルエットが特徴です。

Tennis Silk スニーカー（Blanc）



価格：69,300円（税込）

Tennis Silk スニーカー（Argent）



価格：69,300円（税込）

Tennis Silk スニーカー（Noir）



価格：69,300円（税込）

Tennis Silk スニーカー（Icone）



価格：68,200円（税込）

Tennis Silk スニーカー（Blanc / classic）



価格：68,200円（税込）

どのカラーも、カジュアルになりすぎず、レペットらしいエレガントさを感じられるデザイン。スカートスタイルにもパンツスタイルにも合わせやすく、春夏コーデに軽やかな抜け感をプラスしてくれます♪

また、全国のレペット店舗で開催されますが、公式オンラインストアおよび木更津店では実施されないため、気になる方は事前チェックがおすすめです。

この春夏だけの特別な一足を♡

リボンの色を変えるだけで、足元の印象はぐっと新鮮に。自分らしいカラーを選んでカスタマイズできる「RIBBON BAR」は、ファッションをもっと自由に楽しみたい大人女性にぴったりのフェアです♡

春夏のおしゃれをアップデートしてくれる特別な“Tennis Silk スニーカー”を、この機会にぜひ店頭で体験してみてください♪