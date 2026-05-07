料理研究家のリュウジさんが2026年5月6日、元Jリーガーで料理研究家の小泉勇人さんによるX投稿に異議を唱え、ネットの話題を呼んでいる。

「作るのは任せて。洗い物は任せていい？」

小泉さんは、鹿島アントラーズや水戸ホーリーホック、ヴァンフォーレ甲府などでプレーした元プロサッカー選手（ゴールキーパー）だ。23年2月に引退し、「食を基点に人生を多方面から豊かに」をモットーに料理研究家として活動している。

発端となったのは、小泉さんによる5日の投稿だった。

小泉さんは「作るのは任せて。洗い物は任せていい？」とし、小皿が並んだ食卓の写真を公開。メインとなる主菜のほかに、漬物や豆腐などの小鉢、スープなどが所狭しと並んだ華やかな食卓だ。サッカーボールのイラストが入ったエプロンをつけた小泉さんが料理をする写真もあった。

小泉さんは、「盛り付け下手 自炊続かない 料理、正直苦手だった そんな自分が今では『元Jリーガーの料理研究家』。アスリート視点の簡単！ 健康！ 栄養レシピ！ Instagramで出してます」と自身のSNSをアピールしている。

「洗い物任せるならとりあえず皿を一つにまとめてくれ」

豪華な料理に驚く声もあった一方、投稿を見た人からは「洗い物を任せるつもりならこの食器数（しかも洗いにくい）は殺意しか無い...！！」「洗い物任せるならとりあえず皿を一つにまとめてくれ」などとするツッコミが相次いだ。

リュウジさんも小泉さんの投稿を引用し、「片付けまでが料理です 片付けまでが料理です 片付けまでが料理です」と連呼。

「あと人任せにするには皿多すぎです」とダメ出しをした。

なお、「リュウジさんこれは彼の鉄板ジョークなんですう もちろん片付けまでちゃんとやる方なんですよ」とのリプライには、「知ってますよ会った事あるから」と反応。波紋を広げた「洗い物は任せていい？」との決め台詞は、小泉さんなりの「ジョーク」だったという。

「もういいよワンハンドプレートなら許してくれる？」

小泉さんはその後、「お皿いっぱいだと洗い物が大変だとのことなので、、ワンプレートも作れますよ？ これならいいですか？」として、大皿におかずを盛り合わせた食事の写真も公開。

しかし、大皿の上には小皿が数枚乗っており、スープの入ったお椀やデザートの皿が別添えとなっていたことから「皿の上の小皿も要らないな。汁物じゃ無いし。まだ減らせる！！」とのツッコミが寄せられた。

続く投稿では「もう分かった。これなら文句なくワンプレートだよね？ これなら流石にいいよね？？」として4枚の写真を公開。2枚は雑穀米と主菜となるチキンやカレー、サラダなどが1枚の大皿に盛られている。しかし、残り2枚には大皿にソースやスープの皿が乗っていた。

この投稿にも、「どうしてまだ皿の上に皿が載っているんだろう」「『調理器具まで全部洗っとくね』だったら、褒め言葉の嵐だったはずなのに、頑なにワンプレートで『違う。そうじゃない』リプ面白い」などとする声が上がった。

小泉さんは7日、「もういいよワンハンドプレートなら許してくれる？ これで食べてね洗い物も出ないし」と両手に白米を乗せた写真を公開している。

なお、「ワンハンド」と言いつつ両手を使っている写真には、「片手に持ってもらったらワンハンドw」とのツッコミもあるようだ。