8回に安打性の打球に対し好守を見せた

【MLB】レイズ 3ー0 Bジェイズ（日本時間7日・セントピーターズバーグ）

ブルージェイズの岡本和真内野手が6日（日本時間7日）、本拠地で行われたレイズ戦で、超美技を披露した。8回無死一塁の場面で、三塁線への鋭い打球をダイビングキャッチ。その後の判断に現地カナダの放送局は注目。実況席からは、驚きと称賛の声が上がっていた。

8回、カミネロが放った打球は、打球速度103.4マイル（約166.4キロ）を計測する痛烈な当たりだった。しかし、三塁を守る岡本が横っ飛びでこれを見事に捕球し、一塁へ送球しアウトを奪った。これにカナダ放送局「スポーツネット」実況のベン・シュルマン氏は「オカモトがダイビングキャッチ！ 一塁に送球。ビューーーティフルなプレーだ！」と絶叫すると、解説のジョー・シダル氏も思わず「ワオ！」と短く感嘆の声を漏らした。

シダル氏が特に注目したのは、捕球後の岡本の「判断力」だった。一塁走者は、通算153盗塁を誇る俊足のマリンズ。二塁封殺を狙えばオールセーフになる危険がある場面で、岡本は即座に一塁へ送球し、確実にアウトを取った。

シダル氏は「オカモトは即時にどこに投げるべきか理解していました。走者のマリンズは超俊足です。可能性が最も高いのは打者走者をアウトにすることでした」と解説。“最善”の選択をした岡本の野球IQを高く評価した。この好守にはマウンド上のバーランドも手を叩いて感謝を伝えていた。（Full-Count編集部）