「プチプチ」などの呼称で呼ばれる気泡緩衝材。



【写真】一番長い名前は、ドイツ語の…ひと言で言えません

今、SNS上ではこの気泡緩衝材の世界各国での呼称が大きな注目を集めている。



「世界中のみなさん、この写真のこれ、何て呼びますか？ 日本では、当社の商品名で『プチプチ®』って言います。 たしか、どこかの国ではすごく長い名前で呼ばれていると聞いたことがあるのですが……どこの国でしたっけ？」



と問いかけたのはプチプチの登録商標を持つ川上産業株式会社のXアカウント（@PUTIPUTI_0808）。



手に取ると思わずプチプチ潰してしまう気泡緩衝材…我々の生活に非常に身近で特別な存在だが、世界では果たしてどう呼ばれているのだろうか？



今回の投稿に対し、世界中のSNSユーザー達からは



「ロシアではこれを『пупырка（ププイルカ※にきび）』と呼びます。せっかくの機会なので、聞いてみます。あなたもフィルムを手に入れた瞬間、これらのププイルカをバリバリ弾けさせるんですか？」※ロシアのユーザー



「『Bubble Wrap（バブルラップ）』。私の子供たちはそれを『Poppers（ポッパーズ）』と呼んでいます」※アメリカのユーザー



「フランスでは『Papier Bulles（パピエ・ビュル）』 」※フランスのユーザー



「中東の某国で絵皿を買って、スーツケース内で割れないかと悩んでいたら『ノープロブレム！ジャパニーズプチプチがある！』と言われました 土産物屋ではプチプチでした 」



など数々のコメントが。川上産業マーケティング課のプチプチくんにお話を聞いた。



ーー今回の投稿の経緯は？



プチプチくん：参加したX運用セミナーでXの自動翻訳機能がスタートしたことを知って投稿してみたﾌﾟﾁ！



ーー投稿に大きな反響がありました。



プチプチくん：ぼくちんが毎日SNS活動をしてもなかなか伸びてなかったのに、ただプチプチについて質問しただけでバズるなんて…プチプチの商品力をあらためて実感したﾌﾟﾁ！



ーー印象的な回答はありましたか？



プチプチくん：やっぱり狙い通りドイツ語の「Luftpolsterverpackungsfolie（ルフトポルスター・フェアパックングス・フォーリェ）」が出てきたのが印象的だったﾌﾟﾁ！韓国語の「뽁뽁이（ポクポクギ）」というのも可愛いﾌﾟﾁね！



あと、国内の気泡緩衝材ではプチプチが一番有名かと思ってたけど、他社さんの登録商標もけっこう使われてるようで衝撃だったﾌﾟﾁ！



◇ ◇



読者のみなさんは気泡緩衝材のことをどのように呼んでいるだろうか？



なお川上産業では現在、プチプチを利用したさまざまな商品を開発・販売。中でも江戸時代に緩衝材として使用されていた浮世絵と"新旧コラボ"させた「浮世絵ぷちぷち」はグッドデザイン賞2018を受賞するなど大きな反響を得ている。ご興味ある方はぜひ商品ページをチェックしていただきたい。



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）