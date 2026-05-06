松たか子主演『ナギダイアリー』 カンヌ最高賞狙う注目作の新カット公開
俳優の松たか子が主演を務める、深田晃司監督の最新作『ナギダイアリー』（9月25日公開）の新規場面写真4点が解禁された。本作は、5月12日開幕の「第79回カンヌ国際映画祭」コンペティション部門でのワールドプレミアを控えている。
【画像】この記事で紹介している場面写真
本作は、自然豊かな町「ナギ（岡山県奈義町がモデル）」を舞台に、彫刻家の寄子（松）が静かな日常の中で人々と出会い、心に揺らぎが生まれていく数日間を描くヒューマンドラマ。共演には石橋静河、松山ケンイチらが名を連ねる。
物語は、東京と台湾で建築家として活躍する友梨（石橋）が、休暇を利用して寄子のもとを訪れることから動き出す。若くして妻を亡くした寄子の幼なじみ・好浩（松山）や、周囲の人々との関わりを通して、穏やかな日常に小さな変化が生まれていく。
劇作家・平田オリザの代表作「東京ノート」に着想を得て、深田監督自らがオリジナル脚本を執筆。岡山県奈義町をモデルとした“ナギ”を舞台に、構想から約9年をかけて完成させた意欲作となる。
今回解禁された場面写真では、作業着姿で彫刻に向き合う寄子の姿や、東京からやってきた友梨、作品の前で話をする好浩と友梨、縁側で談笑しているシーンなどが切り取られている。何気ない日常の中に潜む感情の機微が印象的に映し出されており、物語の行方に期待が高まる内容となっている。
実力派キャストと深田監督が紡ぐ新たな物語が、世界三大映画祭の一つであるカンヌ国際映画祭で、どのような反響を呼ぶのか注目される。
【画像】この記事で紹介している場面写真
本作は、自然豊かな町「ナギ（岡山県奈義町がモデル）」を舞台に、彫刻家の寄子（松）が静かな日常の中で人々と出会い、心に揺らぎが生まれていく数日間を描くヒューマンドラマ。共演には石橋静河、松山ケンイチらが名を連ねる。
劇作家・平田オリザの代表作「東京ノート」に着想を得て、深田監督自らがオリジナル脚本を執筆。岡山県奈義町をモデルとした“ナギ”を舞台に、構想から約9年をかけて完成させた意欲作となる。
今回解禁された場面写真では、作業着姿で彫刻に向き合う寄子の姿や、東京からやってきた友梨、作品の前で話をする好浩と友梨、縁側で談笑しているシーンなどが切り取られている。何気ない日常の中に潜む感情の機微が印象的に映し出されており、物語の行方に期待が高まる内容となっている。
実力派キャストと深田監督が紡ぐ新たな物語が、世界三大映画祭の一つであるカンヌ国際映画祭で、どのような反響を呼ぶのか注目される。