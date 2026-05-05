日本代表選手団が冬季オリンピック史上最多となる24個のメダルを獲得した、ミラノ・コルティナ五輪。今大会をもって引退を表明した、スピードスケートの高木美帆やフィギュアスケートの三浦璃来・木原龍一の“りくりゅう”ペアなど、メダリストの面々に注目が集まる中、「美人すぎるモーグル選手」として話題になったのが、五輪初出場を果たした中尾春香だ。

【写真】「美人すぎるモーグル選手」中尾春香とイケメン同級生のラブラブ2ショット

美人すぎるモーグル選手の交際

「大阪府出身の中尾選手は、中学1年生のころにモーグルを始めました。2024年には右足前十字靭帯断裂と半月板損傷の大ケガを負いましたが、手術を経て昨シーズンのW杯で復帰。並々ならぬ努力により世界選手権などで入賞を重ね、ミラノ五輪では女子モーグル、女子デュアルモーグルの2種目に出場しました」（スポーツ紙記者）

オリンピックでは惜しくも入賞を逃したが、整った容姿とハキハキした立ち居振る舞いが注目の的に。

「五輪を見ていた視聴者から、“かわいすぎる”“モデルみたい”といった声が殺到。明るい笑顔と豊かな表情が人気を集め、敗退後には涙をこらえて笑顔のままインタビューに応じる姿に、多くの人が心を打たれたようです」（同・スポーツ紙記者）

アイドル的な人気の中尾だが、私生活では大切なパートナーがいるようで……。

「2023年に、地元で再会した中学校の同級生・Aさんと交際していますよ。中学生当時は挨拶程度の関係だったようですが、久しぶりに再会してから関係を深め、交際に発展。中尾さんがケガをした際にも、Aさんがお見舞いに足を運んでいたそうです」（中尾の知人、以下同）

中学の同級生とアパートで同棲中

中尾を支えているAさんは、どんな人物なのか。

「関西の有名私立大学を卒業後、現在は大手商社に勤めています。幼少期から野球をしていて、中尾さんと一緒に阪神タイガースの試合を観戦しに行くことも。Aさんは、中尾さんの大学の卒業式にも駆けつけ、彼が東京で新入社員研修をしている期間には、中尾さんも所属会社に東京のトレーニング施設で練習すると伝え、都内の寮で生活を共にしていました。ちなみに、このトレーニング施設は、大谷翔平選手と妻の真美子さんが出会った場所でもあるそうです」

ふたりの交際について、周囲の反応はというと、

「Aさんは両親と弟の4人家族ですが、ふたりの関係は家族みんなが知っていますよ。中尾さんは彼の家族とも交流があり、Aさんのお母さんとは飲みに行ったりもしています。2月28日に富山県で行われた大会は、Aさん一家が総出で現地観戦。夜には全員で食事をしたといいます。一方、中尾さんの家族は交際を把握しておらず、おそらくAさんとの面識もないのでは」

仲睦まじい様子の中尾とAさんは現在、同棲中だという。

「もともと、ふたりとも実家暮らしでしたが、現在は大阪市内のアパートで一緒に暮らしています。お互いの実家や行きつけのお店は、同棲しているアパートから自転車で5分ほどの距離。近隣の飲食店でよく食事していますが、とにかく仲がいい様子です。中尾さんの練習にもAさんは同行し、彼女にとって思い出の場所でもある岩手県の夏油（げとう）温泉で、一緒に過ごしていたこともあるとか」

3年にわたって愛を育んできた中尾とAさん。結婚も意識しているのだろうか。

「Aさんの家族は関係をよく知っていますが、改まっての挨拶はまだしていないみたい。ただ近々、Aさんの実家に挨拶に行く予定だといいます」

結婚の予定は？

4月下旬のとある夜、この日は自転車で同棲先のアパートへ帰宅した中尾。食材などを買い出ししてきたところを見ると、これからふたりで自炊をして夕食を食べるのだろう。先に帰宅していたAさんがエントランスまで迎えに来ており、彼女の荷物を持つと、ふたりは寄り添って中へと入って行った。

Aさんとの関係を改めて確認すべく、翌朝、中尾を直撃した。

――中学校の同級生だったAさんと、現在、交際されていますよね？

「……してます」

突然の問いかけに、驚いた表情を見せていたが、しばらくの沈黙ののち、交際や同棲の事実を認めた。

――まもなく結婚されるという話も聞きましたが？

「プロポーズなどはまだないので、結婚はなんとも……。私も会社に属しているので、一度そちらにも連絡をお願いしたいです」

言葉を選びながらそう話すと、一礼して去っていった。

改めて、所属先にも事実関係を問い合わせたが、

「コメントは控えさせていただきます」

とのことだった。

4月19日に25歳の誕生日を迎えた際には、SNSに《これからもいっぱい笑います！ 嬉し泣きもします》と綴っていた中尾。おめでたい報告が聞ける日も、もうすぐ!?