日本橋三越本店が謝罪 「イタリア展」出店者の衛生管理が「明らかに不適切」、今後について説明
日本橋三越本店は5日、催事出店者の衛生管理について「お詫び」を発表した。
【写真】顧客の個人情報流出を公表・謝罪した西日本シティ銀行
同店公式サイトに「【お詫びとお知らせ】催事出店者における衛生管理についてのお詫び」を掲出。
「このたび、4月22日（水）から4月27日（月）の期間で開催しておりましたイタリア展PART1の出店者である＜FOCACCIAMO＞のスタッフが不適切な衛生管理行為を行い、お客さまにご不安、ご不快の念をおかけいたしました。心よりお詫び申し上げます」と伝えた。
その上で「当社は食品衛生を最優先事項と位置づけ、その徹底に取り組んでまいりましたが、今回の事案は明らかに不適切なものであると認識しております。現在、当該出店者の催事販売は終了しておりますが、継続開催中のイタリア展PART2においても、改めて衛生管理の徹底を強化しております」とつづった。
加えて「また本案件については保健所に報告・相談のうえ、衛生管理体制の強化、今後の出店審査基準の見直しを速やかに行い、再発防止策を徹底いたします。本件に関する新たな事実が判明した場合には、速やかにお知らせいたします」とした。
【写真】顧客の個人情報流出を公表・謝罪した西日本シティ銀行
同店公式サイトに「【お詫びとお知らせ】催事出店者における衛生管理についてのお詫び」を掲出。
「このたび、4月22日（水）から4月27日（月）の期間で開催しておりましたイタリア展PART1の出店者である＜FOCACCIAMO＞のスタッフが不適切な衛生管理行為を行い、お客さまにご不安、ご不快の念をおかけいたしました。心よりお詫び申し上げます」と伝えた。
加えて「また本案件については保健所に報告・相談のうえ、衛生管理体制の強化、今後の出店審査基準の見直しを速やかに行い、再発防止策を徹底いたします。本件に関する新たな事実が判明した場合には、速やかにお知らせいたします」とした。