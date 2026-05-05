第3打席で豪快2ラン…第4打席ではメジャー移籍後初の二塁打

【MLB】Wソックス 6ー0 エンゼルス（日本時間5日・アナハイム）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手が4日（日本時間5日）、敵地で行われたエンゼルス戦に「2番・一塁」で先発出場し、3試合ぶりとなる今季14号2ランを放った。両リーグトップに並ぶ一発でチームの勝利に大きく貢献。指揮官のウィル・ベナブル監督からも絶賛の言葉が送られている。

豪快な一発で再び主役となった。2点をリードして迎えた4回の第3打席で、相手先発ソリアーノが投じた約157.8キロの直球を完璧に捉える。高々と舞い上がった打球は、速度109マイル（約175.4キロ）、飛距離429フィート（約130.8メートル）、角度32度を記録し、バックスクリーンへと着弾した。さらに第4打席ではメジャー初となる二塁打も放ち、4打数3安打2打点と大暴れを見せた。

この14号2ランにより、本塁打数は再び両リーグトップに並んだ。シーズン64発という驚異的なペースに乗せ、アーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）が樹立したア・リーグ記録の62本を更新する勢いだ。打点も28まで伸ばしてリーグ最多タイに浮上。首位に0.5ゲーム差まで肉薄するチームの躍進を、強力なバットで支えている。

直近は2試合連続無安打と小休止していたものの、若き大砲にベナブル監督は厚い信頼を寄せている。「あのパワーで（周りを）感心させ続けている」と規格外の長打力に脱帽し、「今日は二塁打を打つところも見れた。シーズン最初の1本ということで、それも素晴らしかった」とニンマリ。「間違いなく彼はものすごい力を持っているし、（どの球に対して）スイングするかについていい判断をすることで、打撃がいい状態にある」と称えた。（Full-Count編集部）