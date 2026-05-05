エンゼルス戦でメジャートップタイの14号

【MLB】エンゼルス ー Wソックス（日本時間5日・アナハイム）

ホワイトソックス・村上宗隆内野手が4日（日本時間5日）、敵地で行われたエンゼルス戦に「2番・一塁」で先発出場し、第3打席で3試合ぶりとなる14号を放った。メジャートップタイの一撃に日本のファンも「マジか」「さすがすぎる」と驚きを隠せずにいる。

4回の第3打席、ソリアーノの157キロを捉えるとバックスクリーンへ豪快弾。中堅を守るトラウトの頭上を越す当たりは、打球速度109マイル（約175.4キロ）、飛距離429フィート（約130.8メートル）、角度32度の弧を描いた。

敵地も騒然となる本塁打。14号はヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手と並んで、メジャートップだ。

躍動する村上に日本のファンも歓喜。「マジにジャッジとデッドヒートとは」「飛びすぎちゃうか」「またホームランかよ」「驚いた」「こんな激アツの日が来るとわ思わんかったわ」「ソリアーノから打ったんだ！」「本当すごい」「本物」「打ちすぎて笑うしかない」と脱帽していた。（Full-Count編集部）