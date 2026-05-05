3・4月の月間MVPを受賞したソリアーノから一発

【MLB】エンゼルス ー Wソックス（日本時間5日・アナハイム）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手が4日（日本時間5日）、敵地で行われたエンゼルス戦に「2番・一塁」で先発出場し、3試合ぶりとなる今季14号の特大2ランを放った。米国ファンからも「本物だ」「音が凄まじい」と脱帽する声が殺到している。

直近は2試合連続無安打と小休止していたが、4回の第3打席でパワーを発揮した。相手の剛腕ソリアーノが投じた157キロの直球を完璧に捉えた。打球速度109マイル（約175.4キロ）、飛距離429フィート（約130.8メートル）、角度32度を記録する特大の勝ち越し2ランとなり、バックスクリーンへ豪快に叩き込んだ。

メジャー1年目の今季は開幕カードで日本人選手初となる3戦連発の衝撃デビューを飾り、その後も5試合連続本塁打を放つなど異次元の大暴れを見せている。惜しくも最優秀月間新人賞は逃したものの、驚異的なペースでアーチを量産している。

試合前にはアーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）が先に14号を放ったが、すぐさま追い付いてみせた。3・4月の月間MVPを受賞したソリアーノを粉砕する一発に米ファンも熱狂の渦に包まれている。「本物だ」「怪物だよ、こいつは」「最強打者だ！」「誰がエース級を打てないって？」「新人王だ。近い選手はいない」「音が凄まじい」「史上最高の選手」といった称賛の声が相次いだ。（Full-Count編集部）