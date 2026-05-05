大谷は自己ワーストの23打席連続無安打も…

【MLB】アストロズ ー ドジャース（日本時間5日・ヒューストン）

ドジャース・山本由伸投手が4日（日本時間5日）、敵地でのアストロズ戦に先発登板した。初回に失点したものの、5回3失点と試合をしっかりまとめている。一方でファンは、山本に起こる珍しい現象に「あれ？」「どうした？」と困惑しているようだ。

幸先よくチームが初回に1点を先取したが、その裏に山本は不運な当たりもあって同点とされ、暴投で勝ち越しを許した。重い展開になるかと思われたが、杞憂に終わった。

2回に9番のフリーランドの同点弾で試合を振り出しに戻すと、すぐにスミスの適時打で勝ち越しに成功した。3回にはタッカーの“凱旋弾”などで一挙4得点。さらに5回も加点し、5回までに8得点と打線がつながっている。

一方で「1番・指名打者」で先発した大谷翔平投手は2四球で出塁するも、自己ワーストを更新する22打席連続ノーヒットと快音は聞かれない。そんな中、常に援護の少ない山本に対して“まさか”の大量援護にファンも驚きを隠せない。

SNS上では「由伸に大量の援護点だとっ……!?」「えっ！ 由伸が援護点を貰ってる!?」「由伸さまに十分すぎるくらいの援護が入っている」「由伸くん先発時としては激レアな大量援護ありがとうすぎる」「立ち上がり失点はあるも今日は援護してもらってる」「こんなに援護されるの今まであったか？」「いつもの由伸さま＋珍しい打線援護」と“嬉しい悲鳴”が巻き起こっていた。（Full-Count編集部）