◆新日本プロレス「レスリングどんたく ２０２６」（３日、福岡国際センター）観衆２４７７

新日本プロレスは３日、福岡国際センターで「レスリングどんたく ２０２６」を開催した。

ＮＥＶＥＲ無差別級選手権は「Ｈ．Ｏ．Ｔ」リーダーで王者の成田蓮がボルチン・オレッグと初防衛戦。試合は１５分２０秒、腕ひしぎ逆十字固めで成田がボルチンを下しベルトを守った。

ゴングが鳴っても腕を絞め上げる成田にセコンドが割って入ったが「Ｈ．Ｏ．Ｔ」ディック東郷と金丸義信はボルチンにストンピングを連発。そこにウルフアロンが救援に飛び込むと、Ｈ．Ｏ．Ｔは場外へ去った。

ウルフはマイクを持ち、２・１１大阪府立体育会館でプロ初黒星を喫しベルトを奪われた成田へ「オイ、成田！ テメー、逃げんな、コノヤロー！。テメーに勝たないとな、オレは次のステップに行けねえんだよ。次はそのベルト懸けて、オレと戦え！。オレがそのベルトの価値を、元に戻してやるよ！」と要求した。

ウルフとにらみ合った成田は、水を顔面に噴射し無言で去った。バックステージでは「ウルフ、テメエも懲りねえな。エー！２月、俺に、完膚なきまでに叩きのめされて、『俺に挑戦させろ』だ？ ふざけろ。テメエはな、何度挑戦しても、俺に負けんだよ」と断じた。一方のウルフはこの日、ドン・ファレを破り雪辱を果たした。そして成田へ「さっきも言った通りな、お前に勝たないと、俺は次のステップに進めないんだ。次は、そのＮＥＶＥＲのベルト懸けて、俺と戦え。俺がそのベルトの価値を、元に戻してやる」と再び挑戦を要求していた。

◆５・３福岡大会全成績

▼ＩＷＧＰ ＧＬＯＢＡＬ選手権

〇挑戦者・アンドラデ・エル・イドロ（３２分５７秒 ザ・メッセージ→片エビ固め）王者・辻陽太●

▼ＮＥＶＥＲ無差別級選手権

〇王者・成田蓮（１５分２０秒 腕ひしぎ逆十字固め）挑戦者・ボルチン・オレッグ●

▼第７試合 スペシャルシングルマッチ

〇ウルフアロン（１０分３０秒 アングルスラム→片エビ固め）ドン・ファレ●

▼第６試合 １０人タッグマッチ

鷹木信悟、〇ドリラ・モロニー、石森太二、ロビー・エックス、永井大貴（１０分２２秒 ドリラキラー→体固め）カラム・ニューマン、ジェイク・リー、フランシスコ・アキラ、ジェイコブ・オースティン・ヤング、ゼイン・ジェイ●

▼第５試合 タッグマッチ

ＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ、〇海野翔太（１１分４３秒 Ｓｅｃｏｎｄ Ｃｈａｐｔｅｒ→体固め）チェーズ・オーエンズ、高橋裕二郎●

▼第４試合 ６人タッグマッチ

ウィル・オスプレイ、ＨＥＮＡＲＥ、〇グレート‐Ｏ‐カーン（１０分０８秒 崩壊）後藤洋央紀、ＹＯＳＨＩ‐ＨＡＳＨＩ、松本達哉●

▼第３試合 ８人タッグマッチ

〇上村優也、タイチ、エル・デスペラード、ミスティコ（１０分２８秒 フランケンシュタイナー→片エビ固め）大岩陵平、ハートリー・ジャクソン●、ロビー・イーグルス、藤田晃生

▼第２試合 タッグマッチ

〇Ｙｕｔｏ‐Ｉｃｅ、ＯＳＫＡＲ（３分１３秒 レフェリーストップ）本間朋晃、安田優虎●

▼第１試合 ６人タッグマッチ

矢野通、ＹＯＨ、〇マスター・ワト（５分１２秒 スワンダイブエルボースマッシュ→片エビ固め）タイガーマスク、田口隆祐、中原大誠●