◆第２６回名古屋グランプリ・Ｊｐｎ２（５月４日、名古屋競馬場・ダート２１００メートル、重）

ゴールデンウィークで注目のダートグレード競走は１２頭立て（ＪＲＡ５、名古屋４、他地区３）で行われ、１番人気のアウトレンジ（牡６歳、栗東・大久保龍志厩舎、父レガーロ）が重賞３勝目を飾った。松山弘平騎手は同レース初勝利。大久保調教師はチュウワウィザードで制した２０１８年以来、８年ぶりの制覇となった。勝ちタイムは２分１５秒７。

同馬は２４年の浦和記念、昨年の平安Ｓに続き、３年連続の重賞勝利。昨年末の東京大賞典、今春の川崎記念で３着とビッグレースで上位争いをしてきたが、ここで約１年ぶりの重賞タイトル獲得となった。

５番人気だった兵庫のオディロン（吉村智洋騎手）が２着。３番人気だったＪＲＡのハグ（高杉吏麒騎手）が３着だった。

大久保調教師（アウトレンジ＝１着）「ホッとしたというか、ずっとＧ１を使ってきて人気を背負っていたのでホッとしていました。

（プラス１３キロだった）大井に行ったり、川崎に行ったときは減っていたのですけど、名古屋は近いのでプラスになるだろうなと考えましていた。

（レースプランは）風が強かったので、その影響を考えながら、番手につけて競馬をするプランでした。プラン通り上手に乗ってくれました。

（最後は詰め寄られた）オディロンも元中央で走ることは知っていたので、末脚は驚異だと思っていました。どこまでリードを取って、直線を迎えられるかなと思っていました。最後に詰められたので、やっぱりあの馬は怖いなと思いました。

（今の状態は）プラス体重で出られたので、今、馬の体調はすごくいいのだと思います。川崎から間は空いていないけど、季候がいいのか、すぐに体が戻って思うような調教ができたので良かったと思います。

（今後については）必然的に、あとは帝王賞（Ｊｐｎ１、７月１日・大井競馬場、ダート２０００メートル）を目指していくことになるので、そこに向けてしっかり。今度は取りにに行きたいと思います」