劇場版『名探偵コナン』最新作でゲスト声優を務める畑芽育さん（24）が3日、神奈川県で行われた横浜開港記念みなと祭の『第74回ザよこはまパレード（国際仮装行列）』にコナン君と参加しました。

劇場版29作目となる『名探偵コナン ハイウェイの堕天使（だてんし）』（公開中）は、神奈川・横浜市を舞台に“風の女神”と呼ばれる白バイ隊員・萩原千速が、暴走する謎の“黒いバイク”（ルシファー）の正体に迫る物語です。

■劇場版『名探偵コナン』仕様のオープンカーで登場 横浜を行進

パレードに登場した畑さんとコナン君は、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』仕様に彩られた特別なオープンカーに乗り、横浜を駆け巡りました。今回、パレードには総勢43万人が来場し、沿道は大勢の観客に埋め尽くされました。

山下公園や赤レンガ倉庫など、横浜を象徴する街並みを巡った2人。コナン君が「横浜の皆さんこんにちは！」と挨拶すると、沿道に集まった観客から大きな歓声と拍手が巻き起こりました。

パレードを終えた畑さんは「横浜は、19歳、20歳ぐらいの時に友達とよく足を運んだ場所で、赤レンガやみなとみらいによく遊びに来ていました。今日は、思っていた何倍も人がいらっしゃって驚きました。横浜の皆さんが晴れやかな表情で手を振ってくださったので、温かみを感じました」と笑顔でコメントしました。

今回2人は、特別企画「横浜国際映画祭×劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』」のひとつとして、パレードに参加しました。