5月4日(月・みどりの日)の天気は、各地で風が強まりました。南風が強まった東京・練馬では真夏日となりました。これまでの一日の天気を振り返ります。

■関東は風強まり交通機関に影響も 今年一番の暑さに

4日(月・みどりの日)は寒冷前線の通過に伴って、明け方は関東や東海の沿岸部を中心に風が強まりました。

【最大瞬間風速】

千葉 28.5メートル（南南西）

静岡・御殿場 26.9メートル（南南西）

神奈川・小田原 26.1メートル（南南西）

東京・羽田 24.7メートル（南南西）

横浜 24.7メートル（南南西）

南から暖かい空気が流れ込んだこと、天気が回復して晴れてきたことから、関東では気温が上がりました。最高気温は東京・練馬で30.5℃を観測し、関東で今年初の真夏日となりました。その後、東京・八王子も30.1℃を観測し、真夏日となっています。

ただ、このあと関東北部では次第に北風が強まる予想です。

■沖縄で梅雨入り

4日(月・みどりの日)は沖縄地方で梅雨入りが発表されました。

平年の梅雨入り 5月10日ごろ昨年の梅雨入り 5月5日ごろ

沖縄ではこの先しばらく、雨や曇りの日が続くでしょう。

なお、きのう3日(日・憲法記念日)は今年全国で一番早く、奄美地方で梅雨入りが発表されています。

■北海道で雪 東北は暴風に警戒

4日(月・みどりの日)は低気圧が発達しながら北海道付近へ進んでいます。上空に寒気が流れ込んでいる道北では、雨が湿った雪に変わり始めています。このあと、北海道ではオホーツク海側を中心に湿った雪が降り、平地でも積もるおそれがあります。車の運転などは十分にお気をつけください。

また、発達する低気圧の影響で、東北の太平洋側では西よりの非常に強い風が吹く見込みです。4日夕方から夜遅くにかけて、西よりの暴風に警戒が必要です。

■季節バラバラ 関東は夏の暑さ・北海道は雪降る寒さ

4日(月・みどりの日)は南風が強まった関東で気温が上がり、東京都心で28.4℃など各地で今年一番の暑さとなりました。一方、上空に寒気が流れ込んでいる北海道は前日より気温が大きく下がっている所があります。

【4日の最高気温】午後3時まで・（）内は季節感

札幌 13.1℃（4月下旬）仙台 23.0℃（6月中旬）新潟 16.6℃（4月中旬）東京 28.4℃（7月上旬）名古屋 24.2℃（5月中旬）大阪 21.6℃（4月下旬）福岡 20.1℃（4月中旬）