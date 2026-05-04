100均で良いの見つけた！「超コンパクトで衛生的！」いつもの感覚で使える携帯グッズ

歯ブラシを携帯する際には、コンパクトさと衛生面が外せません。普通の歯ブラシを持ち運ぶとかさばり、かといってポーチなどに入れないと衛生面が気になる…。そんな悩みをまるっとカバーしてくれる歯ブラシをダイソーで発見しました！コンパクトに持ち運べるのに、使用時はいつもの感覚でしっかり磨けて優秀です！

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商品情報

商品名：コンパクト歯ブラシ（モノトーン）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480847948

外出先でもしっかり歯磨きできる！ダイソーの『コンパクト歯ブラシ（モノトーン）』

歯ブラシを携帯する際に外せないのが、コンパクトさと衛生面。普通の歯ブラシを持ち運ぶとなるとかさばるし、かといってポーチなどに入れないと衛生面が気になりますよね。

そんな悩みを両方カバーしてくれるアイテムをダイソーで発見！『コンパクト歯ブラシ（モノトーン）』をご紹介します。

価格は110円（税込）。筆者が訪れた店舗では、衛生グッズ売り場に陳列されていました。

コンパクトに持ち運びが可能で、使用時はキャップ部分を後ろに差し込むことで、柄の長さを延長することができます。

折りたたみ式にありがちな短くて磨きにくいという不便さを感じさせず、普段使いの歯ブラシと同じような感覚でしっかりと磨くことができる印象です。

柄の部分は普通の歯ブラシに比べると太めですが、くぼみがついているためむしろ握りやすく、磨きやすいです。

ブラシの毛は硬すぎず柔らかすぎず、しっかりとした磨きごたえを感じられます。お出かけ先でもデンタルケアにこだわりたい方に適した使用感です。

収納時はかなりコンパクトに◎すっぽり保護されて衛生面も安心！

キャップに収納すると、かなりコンパクトになります。ミニサイズの歯磨き粉も一緒にまとめやすくなるので、携帯性がとても良いです！

キャップに収納すると、ブラシ部分がしっかりと保護されるので衛生的に持ち運べます。小さなバッグやポーチにすっぽり収まるので、身軽にお出かけしたいけど歯磨きグッズもしっかりと持ち運びたいという時の強い味方です。

今回は、ダイソーの『コンパクト歯ブラシ（モノトーン）』をご紹介しました。

外出先や旅行先でも、いつものようにしっかり歯を磨ける実力派アイテム。気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。