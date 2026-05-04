第７４回京都新聞杯・Ｇ２は５月９日、京都競馬場の芝２２００メートルで行われる。

ハイレベルな共同通信杯２着から参戦するのがベレシート（牡３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父エピファネイア）。その前走は勝ち馬がリアライズシリウス、３着がロブチェンという、皐月賞でワンツーを決めた２頭と互角に渡り合った。距離延長も問題なく、相手関係からも前走よりも楽な印象で、東上最終便を制して日本ダービーに向かいたい。

エムズビギン（牡３歳、栗東・友道康夫厩舎、父キタサンブラック）はきさらぎ賞で２着。セレクトセールにおいて、超高額で取引されたことで話題が先行していたが、スタートも良くなり、レースの組み立てがしやすくなってきたのは大きい。ここでも好勝負ができそうだ。

コンジェスタス（牡３歳、栗東・高野友和厩舎、父コントレイル）は２戦２勝で底知れない魅力がある。前走の１勝クラスは余裕十分のレース運びから、楽々と抜け出して２着に３馬身半の差をつけた。大物感があり、ここで一気に重賞制覇の可能性も。

そのほか、ホープフルステークスで４着のアーレムアレス（牡３歳、栗東・橋口慎介厩舎、父ハービンジャー）や、同５着バドリナート（牡３歳、栗東・松永幹夫厩舎、父コントレイル）もポテンシャルが高く、楽しみな一戦だ。