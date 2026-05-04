ボクシングのＷＢＣ世界バンタム級王者・井上拓真（３０＝大橋）が元４階級制覇王者・井岡一翔（３７＝志成）との防衛戦（２日、東京ドーム）で３―０の判定勝利。元ＷＢＣ世界フライ級王者の内藤大助氏が自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「内藤大助のチャレンジします！」で、この注目の一戦を取り上げた。

内藤氏は「ここまで差が出るとは思わなかった。井上（拓真）選手、うまかった。強いし、うまい。井岡選手はいつもの戦い方をしたと思う。でも、大げさに言うと全く通用しなかった」「今日の戦いを見て、こんなに速かったんだというぐらいスピードを感じた」と拓真の強さに舌を巻いた。

拓真の次戦は那須川天心（帝拳）との再戦が有力視される。「めちゃくちゃ楽しみ。この間の天心選手（エストラダにＴＫＯ勝利）、すげえ良かった。いい勝負すると思う。だけど、井上拓真選手はまた強くなったという戦いだった」と指摘する。

現時点の勝敗予想については「今の段階では、まだ拓真。そう簡単にあれだけの差は縮まらないよ。まだ勝てないと思う」「拓真選手の判定（勝ち）だな」と予測した。