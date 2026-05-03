ニューストップ > スポーツニュース > 競馬ニュース > 天皇賞・春制したクロワデュノールの着差はわずか「2センチ差」 競馬 JRA（日本中央競馬会） ウオッカ ダイワスカーレット スポーツニュース・トピックス 天皇賞・春制したクロワデュノールの着差はわずか「2センチ差」 天皇賞・春「2センチ差」で勝利 2026年5月3日 16時54分 スポニチアネックス リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 ◇第173回天皇賞・春 芝3200メートル（2026年5月3日 京都競馬場） 写真判定の末、天皇賞・春を制したクロワデュノールの着差は、JRAによると推定2センチ差であることが分かった。 これまでG1では08年天皇賞・秋を制したウオッカの着差が2センチ差（2着はダイワスカーレット）だった。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【京都に念願の旗艦店オープン】「ルメールカフェ」開店 武豊も祝福 【調教師は大変です】C・ルメール騎手にインタビュー 将来を見据えたアパレル事業展開 武豊＆安藤勝己氏が認める天才騎手「乗っている馬がいい馬に見える」 【天皇賞・春】馬単2万円、3連単は7万630円！12番人気のヴェルテンベルクが波乱呼ぶ