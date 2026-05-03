◇第173回天皇賞・春 芝3200メートル（2026年5月3日 京都競馬場）

写真判定の末、天皇賞・春を制したクロワデュノールの着差は、JRAによると推定2センチ差であることが分かった。

これまでG1では08年天皇賞・秋を制したウオッカの着差が2センチ差（2着はダイワスカーレット）だった。