気象庁によりますと午後6時28分ごろ、地震がありました。この地震による津波の心配はありません。

震度4を観測したのは、尾鷲市、熊野市、三重紀北町、御所市、宇陀市、天川村、下北山村、御坊市、田辺市、新宮市、湯浅町、みなべ町、日高川町、白浜町、太地町、古座川町、

震度3を観測したのは、半田市、蒲郡市、愛知美浜町、津市、伊勢市、松阪市、鈴鹿市、名張市、伊賀市、多気町、三重明和町、大台町、玉城町、三重大紀町、三重御浜町、紀宝町、長浜市、近江八幡市、草津市、栗東市、甲賀市、野洲市、湖南市、京都中京区、京都伏見区、京都西京区、城陽市、八幡市、京田辺市、南丹市、木津川市、久御山町、井手町、宇治田原町、和束町、精華町、南山城村、大阪都島区、大阪福島区、大阪此花区、大阪港区、大阪大正区、大阪西淀川区、大阪東淀川区、大阪東成区、大阪生野区、大阪旭区、大阪城東区、大阪東住吉区、大阪西成区、大阪淀川区、大阪鶴見区、大阪住之江区、大阪平野区、大阪北区、大阪中央区、堺市堺区、堺市中区、堺市西区、堺市南区、岸和田市、豊中市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、大阪和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、東大阪市、泉南市、四條畷市、交野市、大阪狭山市、阪南市、島本町、能勢町、忠岡町、熊取町、田尻町、大阪太子町、千早赤阪村、神戸灘区、神戸兵庫区、神戸長田区、神戸西区、尼崎市、明石市、洲本市、豊岡市、宝塚市、南あわじ市、淡路市、奈良市、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、五條市、生駒市、香芝市、葛城市、山添村、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、奈良川西町、三宅町、田原本町、曽爾村、御杖村、高取町、明日香村、上牧町、王寺町、広陵町、河合町、吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、野迫川村、十津川村、奈良川上村、東吉野村、和歌山市、海南市、橋本市、有田市、紀の川市、紀美野町、かつらぎ町、高野町、和歌山広川町、有田川町、和歌山美浜町、和歌山日高町、由良町、和歌山印南町、上富田町、すさみ町、那智勝浦町、北山村、串本町、徳島市、鳴門市、小松島市、阿南市、石井町、那賀町、牟岐町、美波町、北島町、土庄町となっています。

震源地は奈良県。震源の深さは70キロ。地震の規模を示すマグニチュードは5.7と推定されます。