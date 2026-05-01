ナイチンゲールダンス・ヤスのコラム連載！「最強のストレス回避ワードは『だって趣味だし』だった」
渋谷よしもと漫才劇場に所属し、「M-1グランプリ2023」では準決勝進出＆敗者復活戦3位という結果で注目を浴びたお笑いコンビ・ナイチンゲールダンスのヤスさん。“尖り芸人”と呼ばれた過去もあるが、その素顔は「真っすぐで熱い男」だ。そんな彼が日々感じたことを書き綴る連載「ヤスのコラム」。
【写真】ストレスの多い現代で絶対に持つべき感情コントロールワードを見いだしたナイチンゲールダンス・ヤスさん
■「最強のストレス回避ワードは『だって趣味だし』だった」
ヤスです。
今日はストレスの多い現代で絶対に持つべき感情コントロールワードを共有したいと思います。
皆さんは仕事や学業とは別に趣味と呼べるものはありますか？
スポーツ、旅行、映画、それこそお笑いなど、すべてを忘れて没頭できるそれが趣味だと思います。
僕はかなり趣味が多いほうで、しかもころころ変わります。
これをやっていたかと思えば別のものに手を出して…みたいなことをやっていて、まるで飯食ってたかと思いきや全力で滑車漕ぎ出す夜中のハムスターです。
そんな趣味ころころ変わって楽しいのかと言われれば、かなり楽しいです。
これは僕が趣味をやるうえで自分の中のルールに従ってやっているからだと思います。
それは、たとえば最近僕がハマっているのは筋トレです。
『龍が如く』にそのまま撮って出しで出演できる身体を目指しています。CG加工なしで。
なのでかなりモチベーションは高いです。
しかし、ここで僕が大事にしているのはなんか気乗りしないことはやらずに
「だって趣味だし」
という気持ちでサボることです。
具体例をあげると、ある程度筋トレやり続けたら、腕、肩、胸、脚、背中などを部位ごとに分けて、この日は肩、この日は胸、など別日に行う人が多いのですが、僕は一気に全身をやってます。
しかも、胸のトレーニングの休憩中にその場で座ってるのが耐えられないので肩のトレーニングも休憩時間にやっちゃって、すごいスピードでメニューをこなす。
みたいなことをやってます。
なぜか？めちゃくちゃゼーハーいいながらやるのが気持ちいいから。オス燃やした気がするから。
1つのトレーニング中に休憩をはさむことによってトレーニングの精度は絶対に上がるのはわかってます。
でもやらない、動き続ける、そっちのほうがかっこいいから。
止まってるマッチョ見たくないでしょ。
これをやってる自分が好きなのです、トレーニングとして間違っている・合っているはどうでもいいのです。間違っていたとしてどうなりますか？
誰かに評価されるためにやってるわけじゃない。
いいじゃん、だって趣味だし。
あとスクワットはあんまやらない。
科学的理由ですか？ないです。なんかだるいから。
なんかだるいというヤス的理由でそう決めています。
ただ、気が向いたら。なんか今日はやってやってもいい。というまたしてもヤス的理由で決行します。
こんな感じで「まあいっか、だって趣味だし」というワードを頭に入れながらやることでモチベーションを高く保てるので、無理して気乗りしないことをやるよりも長い目で見て成長できると思います。
ちなみに長い目で見て成長してなくてもいいです。
なぜか？だって趣味だから。
どうですか？僕は芸人という普通に考えたら趣味でみんな観にくるものを仕事にしていますが、それでも趣味は趣味。気乗りしないなら気乗りする角度からアプローチしてほしいと思っています。
釣りを趣味にしたけど魚キモくて触れないから釣った魚を針から取ってもらうの毎回誰かに頼んでる、とか僕は全然ありだと思います。趣味だし。
お笑い芸人を好きになって、この人の全部を好きになろうとしてたら疲れるときがあったら、なんか気乗りしないとこは無視してライブもポイして、YouTubeで好きな回をずっと見とくとかやってたほうがいいときもあります。
すべてOK。だって趣味だし。
意外と世の中「この趣味のこういうとこが楽しいし、ぜひ極めてみてね！」の動画や記事あるんですけど、「マジ趣味ならどうでもいいから個人に任せるね！楽しくやってね！」のコンテンツがないような気がしたのでこの記事を書きました。
皆さんの快適な趣味ライフを応援しています。
この文まで辿り着いていない人もいるかもしれませんね、全然いいです。だって趣味だし。
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【写真】ストレスの多い現代で絶対に持つべき感情コントロールワードを見いだしたナイチンゲールダンス・ヤスさん
■「最強のストレス回避ワードは『だって趣味だし』だった」
今日はストレスの多い現代で絶対に持つべき感情コントロールワードを共有したいと思います。
皆さんは仕事や学業とは別に趣味と呼べるものはありますか？
スポーツ、旅行、映画、それこそお笑いなど、すべてを忘れて没頭できるそれが趣味だと思います。
僕はかなり趣味が多いほうで、しかもころころ変わります。
これをやっていたかと思えば別のものに手を出して…みたいなことをやっていて、まるで飯食ってたかと思いきや全力で滑車漕ぎ出す夜中のハムスターです。
そんな趣味ころころ変わって楽しいのかと言われれば、かなり楽しいです。
これは僕が趣味をやるうえで自分の中のルールに従ってやっているからだと思います。
それは、たとえば最近僕がハマっているのは筋トレです。
『龍が如く』にそのまま撮って出しで出演できる身体を目指しています。CG加工なしで。
なのでかなりモチベーションは高いです。
しかし、ここで僕が大事にしているのはなんか気乗りしないことはやらずに
「だって趣味だし」
という気持ちでサボることです。
具体例をあげると、ある程度筋トレやり続けたら、腕、肩、胸、脚、背中などを部位ごとに分けて、この日は肩、この日は胸、など別日に行う人が多いのですが、僕は一気に全身をやってます。
しかも、胸のトレーニングの休憩中にその場で座ってるのが耐えられないので肩のトレーニングも休憩時間にやっちゃって、すごいスピードでメニューをこなす。
みたいなことをやってます。
なぜか？めちゃくちゃゼーハーいいながらやるのが気持ちいいから。オス燃やした気がするから。
1つのトレーニング中に休憩をはさむことによってトレーニングの精度は絶対に上がるのはわかってます。
でもやらない、動き続ける、そっちのほうがかっこいいから。
止まってるマッチョ見たくないでしょ。
これをやってる自分が好きなのです、トレーニングとして間違っている・合っているはどうでもいいのです。間違っていたとしてどうなりますか？
誰かに評価されるためにやってるわけじゃない。
いいじゃん、だって趣味だし。
あとスクワットはあんまやらない。
科学的理由ですか？ないです。なんかだるいから。
なんかだるいというヤス的理由でそう決めています。
ただ、気が向いたら。なんか今日はやってやってもいい。というまたしてもヤス的理由で決行します。
こんな感じで「まあいっか、だって趣味だし」というワードを頭に入れながらやることでモチベーションを高く保てるので、無理して気乗りしないことをやるよりも長い目で見て成長できると思います。
ちなみに長い目で見て成長してなくてもいいです。
なぜか？だって趣味だから。
どうですか？僕は芸人という普通に考えたら趣味でみんな観にくるものを仕事にしていますが、それでも趣味は趣味。気乗りしないなら気乗りする角度からアプローチしてほしいと思っています。
釣りを趣味にしたけど魚キモくて触れないから釣った魚を針から取ってもらうの毎回誰かに頼んでる、とか僕は全然ありだと思います。趣味だし。
お笑い芸人を好きになって、この人の全部を好きになろうとしてたら疲れるときがあったら、なんか気乗りしないとこは無視してライブもポイして、YouTubeで好きな回をずっと見とくとかやってたほうがいいときもあります。
すべてOK。だって趣味だし。
意外と世の中「この趣味のこういうとこが楽しいし、ぜひ極めてみてね！」の動画や記事あるんですけど、「マジ趣味ならどうでもいいから個人に任せるね！楽しくやってね！」のコンテンツがないような気がしたのでこの記事を書きました。
皆さんの快適な趣味ライフを応援しています。
この文まで辿り着いていない人もいるかもしれませんね、全然いいです。だって趣味だし。
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