第２子妊娠中のタレントでモデルのラブリ（３６）が、まもなく出産！最新ショットを披露した。

３０日までに自身のインスタグラムを更新し、自身が立ち上げたビューティーブランド「イカウ（ｉｋａｗ）」のポップアップイベントの開催を報告。「出産まであと３日となる臨月満月な私ですが祝日、娘と一緒に店頭に行ってきました！多くの方々にお越しいただいており感極まるほど嬉（うれ）しかったです」と訪問客に喜んだ。

今にも生まれそうな大きなお腹を披露。フォロワーは「えー！めちゃくちゃぽんぽこりん！！！」「想像以上にママだった。お腹大きいスクスクだね」「お腹めちゃくちゃ大きくなってる」「お腹めっちゃおっきい」「出産間近ですね」と驚いた。

ラブリはファッション誌「ＪＪ」の元専属モデルで、タレントやアーティストなどマルチに活躍。プライベートでは２０１９年１１月に映像作家の米倉強太氏と結婚し、２０年５月に第１子女児を出産。昨年１１月には第２子妊娠を公表し、性別は女の子であると明かしている。弟は「ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳ ｆｒｏｍ ＥＸＩＬＥ ＴＲＩＢＥ」の白濱亜嵐。