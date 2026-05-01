100均で奪い合いになりそう！300円とは思えない高級感♡ほぼほったらかしで使えるライト
商品情報
商品名：ソーラーライト（壁掛けタイプ、上下光る）
価格：￥330（税込）
電圧（約）：1.2V
電流（約）：0.02A
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480690070
これは争奪戦の予感！ダイソーのソーラーライト
ダイソーの園芸グッズ売り場で見つけたのは、『ソーラーライト（壁掛けタイプ、上下光る）』という商品。
￥330（税込）とは思えないほど見た目も機能もしっかりしていて、配線工事も要らない便利グッズです。
設置方法もとても柔軟。ネジ2本、ボードアンカー2本、粘着テープ1枚が付属しています。
ネジでしっかり固定することもできれば、粘着テープで手軽に貼り付けることも可能。石膏ボードの壁や木に設置する際は、ボードアンカーがおすすめです。
工具が苦手な人でも扱いやすく、ライフスタイルに合わせて選べるのが嬉しいポイントです。
さらに注目したいのが、上下に配置されたLEDライト。壁面を上下からふんわり照らすことができます。
ただ明るいだけでなく、ちょっとした雰囲気のある光を演出してくれるのが◎玄関まわりや庭先に設置すれば、ホテルライクな空間に早変わりです。
ほとんど放置でOK！ダイソーの『ソーラーライト（壁掛けタイプ、上下光る）』
最大の魅力はなんといっても、ほぼ放置で使える手軽さ。日中はソーラーパネルで太陽光を自動充電し、夜になると自動で点灯する仕組みなんです。
裏面にあるスイッチを一度ONにしてしまえば、あとは基本的に手間いらず。晴天の日なら日光で6〜8時間以上充電すると、夜間は十分に使用できます。
防雨タイプなので、多少の雨なら問題なし。ただし完全防水ではないため、設置場所には少し配慮が必要です。
また、ホコリや汚れで日光の透過率が低下するので、定期的に水で湿らせた柔らかい布で拭き取ってあげると◎
そして、地味にありがたいのが電池交換に対応している点。
乾電池は使用不可ですが、推奨電池であるソーラーライト用充電池（ニッケル水素・単3形・1.2V。200mAh以上）を使えば、長く愛用できます。
交換の際はプラスドライバーで4箇所のネジを取り出し、カバーを外す必要がありますが、サステナブルな設計は好印象です。
今回はダイソーの『ソーラーライト（壁掛けタイプ、上下光る）』をご紹介しました。
お値段以上の高級感と実用性が魅力。防犯対策としても、ちょっとした癒しの灯りとしても活躍してくれるので、気になった方はぜひチェックしてみてください！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。