100均で奪い合いになりそう！300円とは思えない高級感♡ほぼほったらかしで使えるライト

ダイソーの壁掛けソーラーライトが￥330（税込）とは思えないクオリティでした！日中に太陽光で自動充電し、夜は自動点灯するので、ほぼ放置でOK。上下に光るLEDで壁面をおしゃれに演出でき、防犯とインテリア性を両立。設置も簡単で、電池交換も可能な長く使える優秀アイテムです。詳しく見ていきましょう♪

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商品情報

商品名：ソーラーライト（壁掛けタイプ、上下光る）

価格：￥330（税込）

電圧（約）：1.2V

電流（約）：0.02A

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480690070

これは争奪戦の予感！ダイソーのソーラーライト

ダイソーの園芸グッズ売り場で見つけたのは、『ソーラーライト（壁掛けタイプ、上下光る）』という商品。

￥330（税込）とは思えないほど見た目も機能もしっかりしていて、配線工事も要らない便利グッズです。

設置方法もとても柔軟。ネジ2本、ボードアンカー2本、粘着テープ1枚が付属しています。

ネジでしっかり固定することもできれば、粘着テープで手軽に貼り付けることも可能。石膏ボードの壁や木に設置する際は、ボードアンカーがおすすめです。

工具が苦手な人でも扱いやすく、ライフスタイルに合わせて選べるのが嬉しいポイントです。

さらに注目したいのが、上下に配置されたLEDライト。壁面を上下からふんわり照らすことができます。

ただ明るいだけでなく、ちょっとした雰囲気のある光を演出してくれるのが◎玄関まわりや庭先に設置すれば、ホテルライクな空間に早変わりです。

ほとんど放置でOK！ダイソーの『ソーラーライト（壁掛けタイプ、上下光る）』

最大の魅力はなんといっても、ほぼ放置で使える手軽さ。日中はソーラーパネルで太陽光を自動充電し、夜になると自動で点灯する仕組みなんです。

裏面にあるスイッチを一度ONにしてしまえば、あとは基本的に手間いらず。晴天の日なら日光で6〜8時間以上充電すると、夜間は十分に使用できます。

防雨タイプなので、多少の雨なら問題なし。ただし完全防水ではないため、設置場所には少し配慮が必要です。

また、ホコリや汚れで日光の透過率が低下するので、定期的に水で湿らせた柔らかい布で拭き取ってあげると◎

そして、地味にありがたいのが電池交換に対応している点。

乾電池は使用不可ですが、推奨電池であるソーラーライト用充電池（ニッケル水素・単3形・1.2V。200mAh以上）を使えば、長く愛用できます。

交換の際はプラスドライバーで4箇所のネジを取り出し、カバーを外す必要がありますが、サステナブルな設計は好印象です。

今回はダイソーの『ソーラーライト（壁掛けタイプ、上下光る）』をご紹介しました。

お値段以上の高級感と実用性が魅力。防犯対策としても、ちょっとした癒しの灯りとしても活躍してくれるので、気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。