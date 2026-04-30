『刀剣乱舞』10周年記念本、改めて謝罪 多数の不備も“交換対応なし”が一転「あってはならない重大な事態」
小学館集英社プロダクションは30日、『刀剣乱舞ONLINE十周年記念 本丸録』掲載内容の不備に関して、改めて謝罪。あわせて、対応の変更を発表した。
【X投稿】『刀剣乱舞』10周年記念本の不備について対応の変更を発表
文書では「本書『刀剣乱舞ONLINE十周年記念 本丸録』は、2026年3月28日の発売直後より、ご購入いただいたお客様から弊社問い合わせ窓口およびSNSを通じて、複数の不備に関するご指摘をいただきました。その後、社内にて事実確認および影響範囲の調査を行い、2026年4月22日に弊社公式サイトにてお詫びと訂正内容を発表いたしました」とこれまでの経緯を説明。
続けて「しかしながら、その際の対応として、交換・返品対応は行わず、訂正内容を反映したPDFの配布に留まる旨をご案内したことについては、本書を楽しみにご購入くださったお客様への配慮として、到底十分なものではございませんでした」とつづった。
また「「刀剣乱舞ONLINE」の10周年を祝う大切な記念本において、刀剣男士のイラストや名称、固有の刀剣男士紋等の重要な要素に関わる複数の誤りが生じ、かつ不備が複数ページにわたるものであったことは、読者の皆様の信頼を損ねる、あってはならない重大な事態です」とし、「これを深く反省し、対応方針を改めて見直した結果、修正版書籍との交換を実施させていただくことといたしました」と対応の変更に至ったと報告。「本書をご購入いただきましたお客様および関係者の皆様に深くお詫び申し上げます」と謝罪した。
さらに「なお、本書の制作にご協力いただいた編集プロダクション、デザイナー、校正会社の皆様は、定められた期間のなかで誠実にご尽力くださったものであり、このたびの事態の責任はすべて出版元である弊社にございます。また、小学館および集英社は別の出版社であり、本件とは一切関わりはございません」と注釈。
今後の対応については、「現在、修正版書籍の交換対応に向けて、お手続き方法等の準備を進めております。準備が整い次第、5月中に本ホームページ及びX公式アカウント（＠shopro_pub）にてご案内申し上げます。正式なご案内まで、今しばらくお待ちくださいますようお願い申し上げます」と呼びかけた。
最後に「いただきましたご意見は真摯に受け止め、今後の制作体制の見直しおよび再発防止に努めてまいります」とし、「このたびは、多くの皆様にご迷惑をおかけしましたこと、重ねてお詫び申し上げます」と改めての謝罪で締めくくった。
【X投稿】『刀剣乱舞』10周年記念本の不備について対応の変更を発表
文書では「本書『刀剣乱舞ONLINE十周年記念 本丸録』は、2026年3月28日の発売直後より、ご購入いただいたお客様から弊社問い合わせ窓口およびSNSを通じて、複数の不備に関するご指摘をいただきました。その後、社内にて事実確認および影響範囲の調査を行い、2026年4月22日に弊社公式サイトにてお詫びと訂正内容を発表いたしました」とこれまでの経緯を説明。
また「「刀剣乱舞ONLINE」の10周年を祝う大切な記念本において、刀剣男士のイラストや名称、固有の刀剣男士紋等の重要な要素に関わる複数の誤りが生じ、かつ不備が複数ページにわたるものであったことは、読者の皆様の信頼を損ねる、あってはならない重大な事態です」とし、「これを深く反省し、対応方針を改めて見直した結果、修正版書籍との交換を実施させていただくことといたしました」と対応の変更に至ったと報告。「本書をご購入いただきましたお客様および関係者の皆様に深くお詫び申し上げます」と謝罪した。
さらに「なお、本書の制作にご協力いただいた編集プロダクション、デザイナー、校正会社の皆様は、定められた期間のなかで誠実にご尽力くださったものであり、このたびの事態の責任はすべて出版元である弊社にございます。また、小学館および集英社は別の出版社であり、本件とは一切関わりはございません」と注釈。
今後の対応については、「現在、修正版書籍の交換対応に向けて、お手続き方法等の準備を進めております。準備が整い次第、5月中に本ホームページ及びX公式アカウント（＠shopro_pub）にてご案内申し上げます。正式なご案内まで、今しばらくお待ちくださいますようお願い申し上げます」と呼びかけた。
最後に「いただきましたご意見は真摯に受け止め、今後の制作体制の見直しおよび再発防止に努めてまいります」とし、「このたびは、多くの皆様にご迷惑をおかけしましたこと、重ねてお詫び申し上げます」と改めての謝罪で締めくくった。
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優