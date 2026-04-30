2026年9月に行われる沖縄県知事選に立候補を表明している現職の玉城デニー知事が4月29日にXを更新。「野菜そば」を食べたことを報告するとともに、写真も公開した。

本人投稿は約2か月ぶり、食事写真投稿は1年3か月ぶり

玉城知事はXで「伊江島に訪問した際、久しぶりに野菜そばを食べました」と明かし、沖縄県伊江村のゴルフ場に併設されたレストランの「野菜そば」の写真を公開した。

さらに「最近は本島内の沖縄そばの店もラーメン屋も並んで待つ人を見かけるようになりましたね」とつづった。

玉城知事のXはこのポストの直前、「スタッフ投稿」で、県知事選への立候補を表明していたが、その前のポストは2月28日。約2か月ぶりの自身のポストとなった。

また、食事の写真を投稿するのは25年1月28日以来、約1年3か月ぶりとなっている。

そのため玉城知事のもとには、「選挙モードの『日常メシ投稿』」「選挙のための庶民アピール始まってる」「選挙の時だけ動くアカウント！」という声が集まってしまった。

なお、玉城知事は26年4月21日に名護市の辺野古沖で発生した船転覆事故で、現場海域が見渡せる海岸で献花を行ったが、同日、伊江村で行われた「芳魂之塔平和祈願祭」に出席したことが報じられている。