アップルの「20周年iPhone」には新方式のディスプレイが搭載される可能性が浮上しています。

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中国のサプライチェーンからの情報によれば、20周年iPhoneは従来のディスプレイよりも明るく、薄く、カスタムされた「マイクロカーブ有機ELディスプレイ」を搭載するとのこと。デバイスの四辺すべてに沿ってカーブすることで、完全なベゼルレスディスプレイが実現されると期待されています。

アップルはSamsungに対して、一部のSamsungのスマートフォンに見られるような急激にカーブした「ウォーターフォール」型エッジではなく、カーブを非常に浅く保った「マイクロカーブ」による、四辺が均等な深さになる設計を求めたそうです。

アップルがわずかに丸みを帯びたエッジを好んでいるのは、デバイスを手に持ったときの感触をより柔らかくし、ディスプレイの端からのスワイプをより自然に感じさせるためかもしれません。また、ディスプレイに表示されるコンテンツの歪みを防ぐ効果もありそうです。

20周年iPhoneは、これまでのiPhoneのデザインとは一線を画するものになると期待されています。その実現には、このような細かな改善が多数含まれているのかもしれません。

Source: MacRumors

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