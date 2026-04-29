女の子らしいものに興味のない娘。実母に伝えたいけれど反応が怖い【“生きづまる”私たち〜さやかの葛藤 前編】（2）
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『“生きづまる”私たち』〜さやかの葛藤 前編 2話【全3話】
夫の態度、ワンオペ育児、小1の壁、親やママ友との関係…日常のなかでうまれたちょっとしたモヤモヤが積み重り、いつの間にか心の余裕をなくしていることはありませんか？
そんな身動きが取れずに“生きづまる”女性の前に、謎の女性マダムスズコが現れ、心に寄り添うひと言を届けます。
自分らしく生きるためのヒントが見つかる女性のための応援マンガです！
性別や一般常識に縛られず、5歳の娘りんの個性を大切にしたいと考える主婦のさやか。そう思うのも、自身の子ども時代、実母の押し付ける「女の子らしさ」に苦しんでいたことから。しかし、娘の個性に実母は…。
【著者プロフィール】
にゃほこ
北海道在住のイラストレーター。
レタスクラブWEBの記事：https://www.lettuceclub.net/weblettuce/member/124/
ホームページ：https://www.nyahoko.com/
Instagram：https://www.instagram.com/nyahoko1/
著＝にゃほこ／『“生きづまる”私たち』