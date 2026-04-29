美味しそうなのみーーーっけ♡【シャトレーゼ】おうちカフェが華やぐ「スイーツ」

ちょっとした贅沢を楽しみたいおうちカフェには、【シャトレーゼ】の「スイーツ」がおすすめ。クリームやフルーツをたっぷり使って、目でも楽しめる豪華さのあるスイーツが勢ぞろいしているようです。自分だけで楽しむのはもちろん、家族や友人たちとシェアしたいおうちカフェタイムにもぴったり。お腹も心も満たされそうなスイーツを、シャトレーゼで探してみて。

クリームがたっぷり入ったシュークリーム

コロンとしたフォルムが可愛い「ダブルシュークリーム 北海道純生クリーム」。公式サイトによれば、「北海道産の乳味あふれる純生クリーム、バニラの芳醇な風味広がるカスタードクリームをたっぷりとつめました」とのことで、まろやかで優しい味わいを楽しめそう。片手で食べられるお手軽感と、個包装なところも魅力的。自分へのご褒美として楽しむカフェタイムに選びたくなる1品です。

爽やかなフルーツとクリームの配色

オレンジとホワイトのバイカラーが映える美しいカップスイーツ、「Dessertパルフェ パイン＆オレンジ」。オレンジソースを底面に入れ、レアチーズクリーム、温州みかんゼリー、ナタデココ、オレンジリキュールゼリーを重ね、天面にはパインとオレンジの果肉もトッピング。ジューシーな果実感が楽しめ、食後のデザートにも食べやすそうです。同シリーズに、「ベリー・ルージュ」と「ショコラ・キャラメル」もラインナップ。食べ比べも楽しんでみて。

今だけのお楽しみ！ 季節限定ロールケーキ

1人分の食べやすいサイズにカットされ、個包装された「大きな苺のふんわりロールショコラ」。フレッシュないちごがショコラクリームと一緒に巻き込まれた、華やかで可愛らしいロールケーキです。ココアスポンジとショコラクリームの味わいと、いちごの甘酸っぱさが同時に楽しめるスイーツは、今だけの特別なご褒美になってくれるかも。季節限定商品なので、気になる人は早めにチェックしてみて。

みんなで味わう華やかなタルト

友人を招いた日や、家族みんなでお茶や食事や楽しむ日には、「ミックスベリーのレアチーズタルト」はいかがですか。天面には鮮やかなベリーを贅沢に乗せ、色味が映えるおしゃれな仕上がりです。インスタグラマー@mame48goさんによれば、「サクッとソフトなタルト生地に、さっぱり軽やかなチーズとフルーツがぎゅっと詰まった、見た目も華やかなフルーツタルト」とのことで、美味しさにもバッチリ期待できそう。

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※こちらの記事では@mame48go様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：S.Hoshino