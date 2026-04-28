石川と岐阜を結ぶ白山白川郷ホワイトロード。今の時期には新緑、秋には紅葉と、白山の豊かな自然を楽しめる全長33.3キロの道路です。冬の間、閉鎖されていましたが、28日は無料区間の4.5キロが開通しました。早速、新緑のホワイトロードを楽しもうと、多くの人が訪れていました。



午前10時。



「開門します」



待ちわびた利用者が続々と、新緑のドライブへ向かいました。





この日開通したのは、中宮料金所までの石川県側の無料区間4.5キロです。

去年は、積雪量が多かった影響で開通が5月中旬にずれ込みましたが、ことしは例年通り春の大型連休前に通行できるようになりました。



中條 栞 記者：

「中宮展示館近くの橋に来ています。こちらでは、美しい新緑や川の流れを楽しむことができます」



自然豊かな景色が魅力のホワイトロード。バイクで訪れたという人も…



訪れた人は：

「(魅力は)日常と違うところ見れる、そのくらいかな。ぐるっと回って、自然を満喫して帰ろうと思って」



今の時期、山間ならではの春の花も見られます。



中宮展示館・山下 芳広 さん：

「これニリンソウですね」「今、ニリンソウとかラショウモンカズラとか、そういう花が見られます。踏まないこととか、採取しない、そっと眺めていただくというのがいいなと思います」



中宮温泉のこちらの旅館も、この日から営業開始。



日帰り温泉を楽しめるほか、5月1日からは宿泊も受け付けています。

にしやま旅館・西山 喜治 さん：

「昨年、雪の影響で中宮温泉も3週間ほど営業遅れたんですけど、ことしはなんとか例年通りの開湯ということで、地域づくりをしながらお客様を一人でも多く迎えられるようにできたらと思います」



有料区間も含めた全線開通は、6月中旬を予定しています。

