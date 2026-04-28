看護師資格は、看護業務にとどまらず、医療・福祉・一般企業など幅広い分野の職種に就くことができます。看護師資格だけでなれる職種や、研修や実務経験を経ることで目指せる職種もあります。本記事では、看護師資格を起点に広がるキャリアについて、分野別に紹介します。

介護分野

専門的なケアを必要とする高齢者の生活を支える介護分野。看護師の資格を持っていると、次のような職種が目指せます。

ケアマネジャー（介護支援専門員）

利用者の心身の状態や生活環境を踏まえてケアプランを作成し、医療機関や介護サービス事業所、行政との調整をおこなう仕事です。サービスの組み合わせを設計しながら、在宅生活を支える「コーディネーター」としての役割を担います。

強み

医療ニーズの高い利用者が増えるなか、利用者の健康状態を正確に理解してケアプランを組める看護師出身のケアマネは、医療と介護の橋渡し役として活躍できます。

資格要件

以下いずれも満たすこと

・看護師としての実務経験が通算5年以上 ・介護支援専門員実務研修受講試験（ケアマネ試験）に合格し、必要な研修を受講

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医療職の経験は活かせる!?ケアマネジャーへの転身で働き方をチェンジ！

生活相談員

介護施設で利用者や家族の相談に応じ、多職種や関係する機関と連携を図ります。勤務先によっては介護業務や請求などの事務作業、入退去に関する説明なども担当します。

強み

利用者の健康状態や医療的背景を理解したうえで相談対応できる点は、看護師ならではの強みです。入退所時には医療機関との連携が欠かせないため、病院でのコミュニケーション経験も役立ちます。

資格要件

以下を満たすこと

・社会福祉士や精神保健福祉士、社会福祉主事任用資格の保有が一般的※社会福祉主事任用資格は、看護学校で看護学や公衆衛生学などの指定3科目を履修していれば要件を満たす※自治体によって運用ルールが異なるため、希望する勤務先がある自治体へのご確認を推奨します

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生活相談員とは？必要な資格と仕事内容、配置基準についてわかりやすく解説します

障害福祉分野

障がいのある人に対して必要なサポートをおこなう障害福祉分野。看護師資格は、次のような職種で活かすことができます。

サービス管理責任者

障がいのある人が集団で生活を送るグループホームなどの障害福祉サービス事業所で働く職種です。利用者一人ひとりの個別支援計画を作成・管理し、支援内容を監督する役割を担います。

強み

利用者のなかには医療的ケアが必要なケースも多く、看護師としての医療知識や処置経験が支援計画の立案に活かせます。また、多職種連携の経験も、サービス管理責任者のマネジメント業務と親和性が高いといえます。

資格要件

以下いずれも満たすこと

・看護師として3年以上の実務経験があること ・うち相談支援業務または直接支援業務が3年以上あること※上記2つの期間は重複してカウント可 ・要件を満たしたうえで、サービス管理責任者基礎研修の修了と6ヶ月～2年間の実務経験（OJT）を積み、実践研修を修了すること

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サービス管理責任者（サビ管）のなり方・仕事内容・働く場所・給与について調査しました！

児童福祉分野

子どもの成長や生活を支え、発達や養育環境に応じた支援をおこなう児童福祉分野。看護師資格は、次のような職種で活かすことができます。

児童発達支援管理責任者

児童発達支援事業所や放課後等デイサービスなどで、障害のある子どもの個別支援計画を作成・管理し、支援スタッフへの指導・助言をおこないます。

強み

子どもの発達や疾患特性を医学的に理解していることは、精度の高い療育計画と保護者の安心感につながります。とくに、医療的ケアが必要な子どもへの支援経験や知識があれば、強みになります。子どもの発達や健康状態を多角的に捉えるアセスメント力も、支援の方向性を決めるうえで役立つでしょう。

資格要件

以下いずれも満たすこと

・看護師として通算5年以上の実務経験 ・相談支援業務や直接支援業務などの実務経験が通算3年以上※上記2つの期間は重複してカウント可 ・要件を満たしたうえで、児童発達支援管理責任者研修の修了と6ヶ月～2年間の実務経験（OJT）を積み、実践研修を修了すること

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児童発達支援管理責任者（児発管）とは？ 資格要件やなり方、仕事内容、勤務先、給料について解説

保育士

保育所（保育園）や認定こども園などの児童福祉施設で、乳幼児の保育をとおして基本的な生活習慣を整え、コミュニケーション力を育みます。本来は保育士資格が必要ですが、1人に限り看護師を保育士数としてカウントできる「みなし保育士制度」を利用して働くことができます。

強み

まだ免疫力が弱い乳幼児のいる環境では、看護師業務で身につけた感染対策や衛生管理の知識が歓迎されます。とくに、病児保育や医療的ケア児対応をおこなう施設では、看護師としての医療知識や処置スキルが評価されます。

資格要件・配置基準 ・看護師資格で就労可能（保健師・准看護師含む） ・1施設につき1人まで（ただし2026年4月以降、特定理学療法士等の別枠1人と合わせて最大2人まで） ・乳児が3人以下の保育所では、保育所などでの勤務経験3年以上または子育て支援員研修の修了が必要※自治体により常勤要件などの詳細な運用ルールが異なるため、希望する勤務先がある自治体へのご確認を推奨します

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▽病院から保育所に転職した看護師インタビュー

心折れて1年で病院を去った私が、保育園で見つけた“看護師としての居場所”

企業・その他

看護師の資格が活かせるのは、医療・福祉の現場だけではありません。一般企業や美容の道もあります。

産業看護師（企業看護師）

産業看護師は、企業に所属して従業員の健康管理や健康診断のフォロー、メンタルヘルス対応、職場環境の改善提案などをおこないます。

強み

臨床現場のように処置をおこなう場面はなく、デスクワークや面談対応が中心となります。疾患や薬の知識は、健康診断の結果説明や従業員からの健康相談に対応する際に役立ちます。また、患者さんへの保健指導や生活習慣改善のサポート経験があれば、なお歓迎されます。

資格要件 ・看護師資格のみ

治験コーディネーター（CRC）

新薬や医療機器の臨床試験（治験）をおこなう際、製薬会社・医師・被験者の間に立って治験がスムーズに進むよう調整・サポートします。

強み

治験の現場では被験者の体調管理や採血・バイタル測定などの医療行為が発生するため、看護師の臨床経験が直接活かせます。医師や多職種と連携してきたコミュニケーション力や、正確な記録・報告の習慣も役立ちます。

資格要件 ・医療系の国家資格を持っている人や、病院勤務経験のある人が優遇される傾向

日本SMO協会が2024年3月に実施した調査によると、調査に協力したSMO（治験施設支援機関）に所属するCRCのおよそ31.8%が看護師資格を保有しています。

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CRC（治験コーディネーター）の仕事内容、なり方、必要な資格、給料などについて！

アートメイク施術ナース

専用の針を使って、汗や水でも落ちないメイクを施します。施術だけでなく、顧客のカウンセリングやデザインの打ち合わせ、アフターケアの指導などもおこないます。

強み

看護師として、患者さんとの丁寧なコミュニケーションや寄り添う姿勢が活かせます。また、アートメイクでは衛生管理や感染対策の知識が不可欠なため、看護師としての実務経験が役立ちます。

資格要件 ・看護師資格のみで就労可能

資格を活かして希望の職場へ

看護師資格は病院やクリニックだけでなく、さまざまな場で活かせます。看護師として働きながら、次のステップアップに向けてキャリアチェンジする方法や、一旦看護師を離れて別の職種に就業したり就学したりして、資格の要件を満たす方法があります。

なお、看護師としてのキャリアは一度離れても、再び現場に戻ることも可能です。経験を活かして別の分野に挑戦したあと、再び看護の現場に戻るといった選択も現実的なキャリアのひとつです。

▽異業種を経験した看護師のインタビュー

看護師→異業種→再び看護師に。“転職と復職の不安”を乗り越えた先にあるもの

また、看護師としての経験や専門性を活かしたサービスの提供など、将来的に独立・開業という選択肢を視野に入れることもできます。まずは他職種で経験を広げ、その先のキャリアとして検討するのもひとつの方法です。

▽医療機関を経て、フットケア事業を立ち上げた看護師のインタビュー