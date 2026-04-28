17LIVEとドン・キホーテのコラボレーションイベント『ドン・キホーテで発売！17LIVE ライバーバスボム 2026』が4月25日より開催されている。

本イベントは、過去2回実施された『17LIVE』とドン・キホーテによるコラボの第3弾にあたるもの。これまで“ライバーチップス”として展開されてきた企画が、今回新たに“バスボム”へとリニューアルされる。『17LIVE』で活動するライバーの活躍の場を広げるとともに、より多くの人にイチナナライバーの魅力を伝えることを目的としている。

参加条件は、『17LIVE』で活動中、もしくは活動予定のライバーで、イベント終了時点で18歳以上であること。認証ライバーかつ個人アカウントでの配信が対象となる。Vライバーやキャラクター、着ぐるみなど顔を出していない配信者も参加可能となっている。

上位17名に選ばれたライバーは、商品に同封されるオリジナルステッカーへの掲載権を獲得できる。さらに上位5名は『ライバーバスボム』のパッケージにも掲載されるほか、ドン・キホーテ店内POPへの掲載権もプライズとして用意されている。

商品『17LIVEライバーバスボム2026』は、9月頃より1ヶ月間限定で、東京都と大阪府のドン・キホーテにて販売される予定となっている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）