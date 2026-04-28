「織田くん級の早泣き」 りくりゅう木原“即号泣”が話題 会見冒頭でいきなり「もう！？」
ミラノ・コルティナ五輪で金メダル
ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートのペアで金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が28日、都内で引退会見を開いた。冒頭のあいさつで、三浦が話し始めると木原が即、涙を流す場面も。ライブ配信などで見守ったファンから様々な声が上がった。
会見の冒頭、三浦があいさつで「皆様、この度は私たち三浦璃来・木原龍一組の…」と話し始めると、木原はもう涙を抑えきれなかった。
木原を見た三浦は「もう泣かないで、泣かないでぇ」と笑顔。ハンカチで目元をぬぐう木原の姿には、YouTubeのライブ配信などで見守ったX上のファンから様々な声が上がった。
「木原の1秒」
「璃来ちゃん話し始めたとたんに泣き出す木原くん」
「木原くん初っ端から泣いている！」
「木原選手もう泣いてる！？？？」
「木原くん泣くの早い」
「会見始まって一言目で木原さんが泣き始めて草」
「木原選手泣くの早すぎwww」
「挨拶5秒で泣き出す木原くん」
「木原くん、また泣いてる」
「待ってよ木原選手 涙するの早すぎるって」
「木原くんが織田くん」
「引退会見で座った途端に木原くん号泣www」
「木原氏、織田くん級の早泣きワロタ」
2019年夏にペアを結成した2人は今月17日、インスタグラムの共同投稿で引退を発表。この日の会見にはテレビカメラ約25台、報道陣100人以上が集結した。
（THE ANSWER編集部）