ミラノ・コルティナ五輪で金メダル

ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートのペアで金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が28日、都内で引退会見を開いた。冒頭のあいさつで、三浦が話し始めると木原が即、涙を流す場面も。ライブ配信などで見守ったファンから様々な声が上がった。

会見の冒頭、三浦があいさつで「皆様、この度は私たち三浦璃来・木原龍一組の…」と話し始めると、木原はもう涙を抑えきれなかった。

木原を見た三浦は「もう泣かないで、泣かないでぇ」と笑顔。ハンカチで目元をぬぐう木原の姿には、YouTubeのライブ配信などで見守ったX上のファンから様々な声が上がった。

「木原の1秒」

「璃来ちゃん話し始めたとたんに泣き出す木原くん」

「木原くん初っ端から泣いている！」

「木原選手もう泣いてる！？？？」

「木原くん泣くの早い」

「会見始まって一言目で木原さんが泣き始めて草」

「木原選手泣くの早すぎwww」

「挨拶5秒で泣き出す木原くん」

「木原くん、また泣いてる」

「待ってよ木原選手 涙するの早すぎるって」

「木原くんが織田くん」

「引退会見で座った途端に木原くん号泣www」

「木原氏、織田くん級の早泣きワロタ」

2019年夏にペアを結成した2人は今月17日、インスタグラムの共同投稿で引退を発表。この日の会見にはテレビカメラ約25台、報道陣100人以上が集結した。



（THE ANSWER編集部）