通気性に優れさらっとした着心地。AOKI「楊柳ストレッチ パジャマスーツ」がさらに涼しく進化
AOKIは、「楊柳ストレッチ パジャマスーツ」を、AOKI店舗およびにAOKI公式オンラインショップで発売した。
楊柳ストレッチ パジャマスーツ
同商品には、凸凹がある生地感で肌に触れる面積が少なく、さらっとした着心地の楊柳素材を使用した。ワッシャー加工による縦シボと光沢感のある素材が高級感を演出している。
通気量100cc以上(1平方センチメートルの面積を1秒で100ccの空気が通過すること)の夏仕様アイテム「スーパーエアクールシリーズ」から展開しており、高い通気性が特長。トリコット(タテ編み)生地のためストレッチ性があり、形態安定性も兼ね備えている。ジャケットには汗のにおいを軽減する消臭テープ付き。自宅での手洗いもできる。
同商品は昨シーズン、一部のカラーのみ全店舗展開していたが、今シーズンから3色(黒、紺、グレージュ)すべて全店舗で取り扱う。
価格はジャケットが2万6,290円、パンツが1万989円。パンツのワイドサイズは、黒・紺のみの展開で、限定店舗でのみ販売する。
楊柳ストレッチ パジャマスーツ
同商品には、凸凹がある生地感で肌に触れる面積が少なく、さらっとした着心地の楊柳素材を使用した。ワッシャー加工による縦シボと光沢感のある素材が高級感を演出している。
通気量100cc以上(1平方センチメートルの面積を1秒で100ccの空気が通過すること)の夏仕様アイテム「スーパーエアクールシリーズ」から展開しており、高い通気性が特長。トリコット(タテ編み)生地のためストレッチ性があり、形態安定性も兼ね備えている。ジャケットには汗のにおいを軽減する消臭テープ付き。自宅での手洗いもできる。
同商品は昨シーズン、一部のカラーのみ全店舗展開していたが、今シーズンから3色(黒、紺、グレージュ)すべて全店舗で取り扱う。
価格はジャケットが2万6,290円、パンツが1万989円。パンツのワイドサイズは、黒・紺のみの展開で、限定店舗でのみ販売する。