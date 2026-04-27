NHK Eテレ『The Wakey Show ～ ザ・ウェイキー・ショウ』2026年度EDテーマが「ぶんぶんぶん！」に決定

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4月27日放送のNHK Eテレ『The Wakey Show ～ ザ・ウェイキー・ショウ』番組内にて、2026年度の新エンディングテーマが発表。ボカロPであるsabio/高村風太が作詞・作曲・編曲を手掛けた楽曲「ぶんぶんぶん！」に決定した。

■躍動感溢れる楽しいMVも完成！

本楽曲は、思わず口ずさみながら体を動かしたくなる、元気でキラキラとしたポップナンバー。サビの《ぶんぶんぶん！》は、それぞれが思いっきりジャンプをする振付になっており、老若男女誰でも簡単に真似して楽しむことができる。歌唱は、番組キャラクターであるWakeys（ウェイキーズ）のメンバー6人（ウェイキー、ヴィーテ、マリーゴール、モッソ、ポピン、ドーネ）が担当。

4月27日の番組内にて、「ぶんぶんぶん！」のMVも初披露。青空の下、Wakeysと子どもたちが思い思いにジャンプし、歌い、踊る様子が印象的な、躍動感溢れる楽しげな雰囲気に満ちた映像に仕上がっている。同日17時10分からの番組再放送にて視聴することができるので、ぜひチェックしよう。

さらに、「ぶんぶんぶん！」を収録したシングルCD「ぶんぶんぶん！」が6月24日に発売決定。併せて、ジャケット写真も公開された。

CDには、2026年4月の学びうたである、ウェイキーが歌う「うたのうた」も収録。Wakeys盤【初回生産限定盤】には、「ぶんぶんぶん！」MVが収録されたDVDや、「ウェイキー リフレクターキーホルダー」が封入。また、「ぶんぶんぶん！」は5月12日より先行配信がスタートする。

番組放送開始から2年目を迎え、ますます勢いの止まらない『The Wakey Show』に注目だ。

■sabio/高村風太 コメント

■番組情報

NHK Eテレ『The Wakey Show ～ ザ・ウェイキー・ショウ』

毎週月曜～金曜07:00～07:20

再放送：同日17:10～17:30

※放送後1週間、NHKプラスにて見逃し配信

■リリース情報

2026.05.12 ON SALE

Wakeys

DIGITAL SINGLE「ぶんぶんぶん！」

2026.06.24 ON SALE

Wakeys

SINGLE「ぶんぶんぶん！」

■【画像】シングルCD「ぶんぶんぶん！」ジャケット写真

■関連リンク

『The Wakey Show ～ ザ・ウェイキー・ショウ』番組サイト

https://www.nhk.jp/g/ts/YR7N88GR36/