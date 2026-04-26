現在放送中のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。

＜天下布武＞＝京都の秩序を守ること？信長が朝倉を攻めた真の目的とは…

その第十七回「小谷落城」のあらすじが公式サイトにて公開されました。

＊以下第十七回のネタバレを含みます。

ーーー

大河ドラマ第65作「豊臣兄弟！」で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡──夢と希望の下剋上サクセスストーリー！！

主人公は天下人の弟・豊臣秀長。

歴史にif（もしも）はないものの、『秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった』とまでいわしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント！

秀長を仲野太賀、秀吉を池松壮亮が演じ、脚本は八津弘幸、語りは安藤サクラが担当する。

＜第十七回のあらすじ＞

武田信玄（高嶋政伸 ＊高ははしごだか）が対織田の兵を挙げて遠江へ侵攻、三方ヶ原で迎え撃った家康（松下洸平）は大敗する。



（『豊臣兄弟！』／(c)NHK）

義昭（尾上右近）も京で挙兵し、信長（小栗旬）は絶体絶命と思われたが、なぜか急に武田軍が撤退。

後ろ盾をなくした義昭は…。

危機を脱した信長は浅井・朝倉攻めを再開、進退極まった長政（中島歩）は小谷城に籠城する。

小一郎（仲野太賀）と藤吉郎（池松壮亮）は、何とか市（宮崎あおい ＊崎はたつさき）らを救い出そうとするが…