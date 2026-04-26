【魚座】週間タロット占い《来週：2026年4月27日〜5月3日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年4月27日〜5月3日）の【魚座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年4月20日〜4月26日｜総合運＆恋愛運TOP３
『周りの人の態度を許してしまうでしょう』
｜総合運｜ ★★★★☆
好きなものや大事なものに対して、素直な気持ちになれます。場合によってはそれに合わせたキャラクターに変化することもありそうです。仕事や公の場では周囲の人達に雑に扱われてしまうことがあります。けれど、嫌いになったり憎んだりすることはできないでしょう。
｜恋愛運｜ ★★★☆☆
これまで良かれと思ってとっていた行動が、自分の印象を下げることがあると気付くでしょう。少しずつ変化して行いくことで意中の人にも届くものがあります。シングルの方は、モラハラ気質な人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が自分のしたいことを優先します。
｜時期｜
4月29日 仲間が減る ／ 5月1日 罠に気付く
｜ラッキーアイテム｜
個室
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞